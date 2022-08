10 belles terrasses à découvrir en Chaudière-Appalaches

La saison estivale s'étire et nos moments en terrasse aussi. On profite des activités extérieures avec quelques évasions pas trop loin de la maison.

La région touristique de Chaudière-Appalaches regorge de restaurants à découvrir. Beauce, Côte-du-Sud, Lévis, vous trouverez l'évasion parfaite pour dépayser vos sens et vous sentir en vacances.

Voici 10 belles terrasses de la région de Chaudière-Appalaches.

Situé dans un bâtiment historique de Saint-Romuald, le Théophile présente un menu avec des produits frais en abondance. La terrasse est intime et se prête aux longs repas en bonne compagnie.

67, rue de Saint-Romuald, Lévis

La terrasse du Délice est un incontournable estival. La nourriture pour tous les goûts et l'ambiance créée grâce au sublime décor au centre-ville de Lévis donne l'impression que les vacances débutent à chaque visite. Pour siroter quelques cocktails ou bruncher entre amis, le Délice répond à toutes attentes.

146 route du Président-Kennedy, Lévis

L'Auberge des Glacis et sa terrasse vous enchantera à coup sûr. Plus de 70 producteurs et alcools de la région et du Québec au menu pour vos papilles et une nature luxuriante autour de la terrasse qui plaira à vos yeux. La parfaite évasion romantique.

46, route Tortue, L'Islet

La vue à couper le souffle de la Marina Resto-Bar accompagnée d'une rafraîchissante bière, un bon repas et de la bonne compagnie feront de vos moments à Saint-Jean-Port-Joli des souvenirs précieux de votre été. On vous conseille d'aller y souper afin d'admirer les magnifiques couchés de soleil.

20, rue des Pionniers Ouest, Saint-Jean-Port-Joli

Ceux qui passent par le Bleu Citron n'ont que de bons mots à dire pour l'établissement ouvert en saison seulement. La cuisine maison et le lieu enchanteur au coeur de Saint-Charles-de-Bellechasse vous feront vivre un moment unique.

2713, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse

Situé dans l'Hôtel le Georgesville, la terrasse du restaurant Point-Virgule offre une vue sur le village de Saint-Georges de Beauce et ses beautés. En plus d'épater vos papilles, c'est une excellente manière de voir la région autrement.

300, 118e Rue, Saint-Georges de Beauce

Dégustez une alléchante pizza, un cocktail ensoleillé ou même une décadente pointe de gâteau au fromage glacée trempée dans le chocolat sur la terrasse invitante de la Bleuetière Marland de Sainte-Marie. Profitez-en également pour vous procurer fruits et légumes frais de leurs champs.

2230, route St-Louis, Sainte-Marie de Beauce

Impossible de parler de terrasses incontournables de Chaudière-Appalaches sans mentionner l'endroit style «Biergarten» du Théo BBQ de Berthier-Sur-Mer. L'endroit borde le Fleuve Saint-Laurent, ce qui ajoute à l'expérience. Laissez-vous transporter par l'odeur de délicieuse viande fumée et des cocktails fruités!

101, rue de la Marina, Berthier-sur-Mer

​Accompagnez vos moments estivaux des bières de la brasserie La Contrebande, à boire accompagné d'un plat de leur menu d'inspiration Smoke House américain. Prolongez vos soirées avec les différents spectacles présentés sur le site.

125, rue Jean-Paul Leblanc, Saint-Anselme

Peut-être connaissez-vous déjà les bières de la microbrasserie de Saint-Jean-Port-Joli. Si oui, vous serez ravis de les déguster en direct de leur terrasse avec vue sur l'eau. Et si la réponse est non, on vous somme d'aller les découvrir! Eux-même décrivent leur pub de «point de ralliement des bons vivants». Vos meilleurs souvenirs d'été vous attendent.

250, rue du Quai, Saint-Jean-Port-Joli

On aime leurs produits, on aime le restaurant et on adore les aménagements des Bleuets du Vire-Crêpe. Aillez l'impression d'être dans un champ loin en Europe en mangeant les mets du Foodtruck Bleu & Gourmand ou une crème glacée froide.

975, chemin Vire-Crêpes, Lévis

Le Quai de Saint-Michel-de-Bellechasse vous accueille pour décrocher et vivre le moment présent dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Bière, repas réconfortant, votre moment dans cet endroit vous feront oublier que vos vacances sont terminées. On aime aussi oublier que c'est dimanche en profitant de leur menu brunch.

5, rue des Remparts, St-Michel-de-Bellechasse

