TOP 10 des meilleurs endroits pour faire du canot-camping au Québec

Vivez au maximum la belle saison grâce à une escapade en canot-camping! Rien n'équivaut le plaisir d'une longue balade en canot et d'une nuitée à se coller dans la tente. Voici 10 endroits magnifiques où vous pouvez faire du canot-camping dans les plus beaux paysages.

1. Parc national des Monts-Valin

Géré par la Sépaq, le territoire du parc national des Monts-Valin offre une immense réseau hydrographique reliant le lac Martin-Valin, permettant des circuits de canot-camping de 2 à 7 jours. Les circuits, allant de niveau débutant à intermédiaire avancé, sont balisés, entretenus et ont généralement des plates-formes pour les tentes et des toilettes sèches.

Crédit photo : Mathieu Dupuis, Parc national des Monts-Valin, Sépaq

2. Réserve faunique La Vérendrye

Avec plus de 800 kilomètres de parcours aménagés, la Réserve faunique La Vérendrye présente certainement l'offre de canot-camping la plus importante au Québec. Plusieurs circuits sur lacs sont proposés, les parcours allant de niveau facile à expert, de longue ou de courte durée.

Crédit photo: Réserve faunique La Vérendrye, Sépaq

3. Parc national du Mont-Tremblant

Ce parc possède deux principales rivières, la Diable et la rivière L'Assomption, qui permettent de faire de courtes ou longues expéditions en canot-camping. Un endroit idéal pour les amoureux de la nature et du calme!

Crédit photo: Mathieu Dupuis, Parc national du Mont-Tremblant, Sépaq

4. Parc national de la Jacques-Cartier

Ce mythique parc national n'a plus besoin d'éloges : sa vallée offre un décor enchanteur et sa rivière permet de faire des randonnées en canot-camping qui plairont tant aux débutants qu'aux plus aguerris.

Crédit photo: Jean-Pierre Huard, Parc national de la Jacques-Cartier, Sépaq

5. Réserve faunique du Saint-Maurice

Dans cette réserve faunique, les lacs Soucis et Tousignant permettent de faire des randonnées de 22 kilomètres en canot, mais aussi en kayak. La chute du Vent compte parmi les attraits du parcours, tout comme le lac Normand, qui plaira aux amateurs de plein air.

Crédit photo: Réserve faunique du Saint-Maurice, Sépaq

À lire aussi: 10 campings originaux au Québec

6. Réserve faunique de Portneuf

En commençant au lac Lapeyrère, la Réserve faunique de Portneuf offre des boucles de deux jours en canot-camping. Outre la possibilité d'observer l'abondante diversité d'oiseaux qui borde les lacs, le castor, le rat musqué et peut-être même l'orignal pourraient être aperçus dans ces circuits.

Crédit photo: Réserve faunique de Portneuf, Steve Deschênes, Sépaq

7. Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Malbaie

Découvrez les hautes parois rocheuses et la beauté des paysages du parc national en glissant sur la rivière Malbaie. Le camping L'Équerre, situé à 8 kilomètres du centre de services du Draveur, dispose de 25 emplacements en forêt ou près de la rivière.

Crédit photo: Mathieu Dupuis, Hautes-Gorges-de-la-Malbaie, Sépaq

8. Parc national de Frontenac

Si vous êtes adeptes de pureté et de quiétude, au parc national de Frontenac vous avez la chance de vivre la nature à la manière des coureurs des bois. En tout, ce sont sept sites de canot-camping, comprenant au total 28 plate-formes, qui sont aménagés en milieu boisé ou sur le bord de l'eau.

Crédit photo: Mathieu Dupuis, Parc national de Frontenac, Sépaq

9. Réserve faunique des Laurentides

Dans cette réserve, les parcours sont peu aménagés, mais tout de même dotés de quelques emplacements de camping. Sur la rivière Métabetchouan, le parcours de niveau intermédiaire est très sauvage et entrecoupé de lacs, alors que celui de la rivière aux Écorces est plus difficile et offre une faune abondante.

Crédit photo: Steve Deschênes, Réserve faunique des Laurentides, Sépaq

10. Réserve faunique Ashuapmushuan

La rivière Ashuapmushuan est agitée et sauvage, mais très appréciée des adeptes de descente de rivière à la recherche de décors naturels et grandioses. Rendez-vous dans cette réserve faunique afin de notamment découvrir les majestueuses chutes de la Chaudière. Les trajets proposés s'adressent aux groupes de niveau intermédiaire à expérimenté, possédant une bonne connaissance du canotage en rapides.

Crédit photo: Réserve faunique Ashuapmushuan, Sépaq

À lire aussi: 10 gadgets ingénieux pour le camping