Voici où trouver les meilleurs gnocchis à Montréal

En italien, gnocchi signifie petit caillou, ou bosse, et pour cause puisqu’il s’agit d’une petite boulette de pâte originellement préparée avec des pommes de terre et de la farine.

Au restaurant comme sur le pouce, voici où manger les meilleurs plats de gnocchis à Montréal.

Naomi Auger

Pas de doute, vous ne trouverez pas de gnocchis à meilleur prix qu’au Drogheria Fine dans le Mile-End. Servi dans une boîte en carton (que vous risquez sans doute d’avoir vue sur les réseaux sociaux), le plat de gnocchi ne coûte que 5$. Vous pouvez y ajouter du parmesan et du piment concassé pour un petit «kick».

68, avenue Fairmount Ouest, Montréal

Les chefs Luca Cianciulli et Guillaume Couture servent un excellent plat de gnocchis avec morilles, épinards et parmigiano dans cette adresse qui n’a plus besoin de présentation.

7495, rue Saint-Denis, Montréal

À deux pas du Vieux-Montréal, le comptoir Zapoli sert des plats italiens finement préparés par le chef de la place originaire de Milan. Les gnocchis à la sauce tomate et les gnocchis à la courge avec sauge et beurre valent le détour.

48, rue McGill, Montréal

Les amateurs de pâtes fraîches se retrouvent au Fiorellino et les amateurs de gnocchis ne sont jamais bien déçus.

470, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal

381, avenue Laurier Ouest, Montréal

2472, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Ayant déménagé l’an dernier, le Arte Farina profite désormais d’un grand local lumineux sur la rue Sainte-Catherine Est. Ainsi, les propriétaires proposent un menu à la hauteur de leurs ambitions avec des pâtes fraîches qu’on se plaît à déguster sur la terrasse en été.

1550, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

Si vous croisez la cantine italienne Il Miglo, que ce soit au Time Out Market de Montréal comme dans le Mile-End ou dans le Vieux-Montréal, assurez-vous de commander les délicieuses campanelles aux champignons, jus de veau et truffe et les gnocchis sauce tomate et basilic.

Mile-End: 5235 Boul. Saint-Laurent, Montréal

Time Out Market: 705 Sainte-Catherine O, Montréal,

Il Miglo Express: 111 Boulevard Robert-Bourassa, coin rue prince et, Wellington St Local 1401, Montréal

Les gnocchis à la ricotta du Impasto sont tout simplement inoubliables. Ouvert de jour comme de soir, on aime se réunir à cette adresse familiale opérée par Stefano Faita. Les gnocchis figurent sur les deux menus.

48, rue Dante, Montréal

Les fanatiques de pâtes fraîches doivent visiter le Luciano au moins une fois dans leur vie! L’endroit prépare un plat de gnocchi di ricotta avec sauce tomate, basilic et parmigiano et un gnocchi bufala avec sauce tomate, basilic, parmigiano et bufala.

1212, rue Saint-Zotique, Montréal

Avec une cuisine ouverte, les clients du Stellina ont le bonheur de voir les chefs préparer les pâtes fraîches servies au Stellina.Bien que le menu change selon l'inspiration, il n'est pas rare de voir un plat de gnocchis sur celui-ci.

410, rue Saint-Jacques, Montréal

