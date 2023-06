[VIDÉO] Dylan Phillips du groupe Half Moon Run dévoile ses meilleures adresses à Montréal

Dylan Phillips, membre du groupe chouchou Half Moon Run, s'est prêté au questionnaire J’irai où tu iras et partage ses meilleures adresses à Montréal et aux alentours.

Depuis des années, l’équipe de Silo 57 s’amuse à sonder les artistes d’ici afin de connaître leurs carnets d’adresses.

Groupe rock indépendant, Half Moon Run fait vibrer les mélomanes partout à travers le monde depuis 2012. C’est pour notre plus grand bonheur que le trio montréalais revient en force avec un quatrième album intitulé Salt, dévoilé dès demain.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les meilleures adresses de Dylan.

Dylan dévoile dans la vidéo ci-haut sa traditionnelle commande au Harbin Dumpling, ses coups de cœur de la Petite-Italie, la région du Québec la plus cool où performer et plus encore.

Bonne écoute!

