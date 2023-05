TOP 6 des meilleures focaccias à Montréal

Aucun doute, la focaccia fait plusieurs adeptes. On l’aime tant pour sa texture moelleuse que pour son goût riche d’huile d’olive.

Aux quatre coins de la ville, on retrouve ce pain plat typiquement italien agrémenté de garnitures allant du sel de mer au fromage frais.

Alors, de l’apéro au cadeau d’hôte...

Voici où trouver les meilleures focaccias à Montréal:

Pour de la focaccia du matin jusqu’au soir, direction le BarBara Vin. On débute la journée avec des tartines sur focaccia, puis on la commande pour accompagner notre verre de vin en fin de soirée.

4450, Rue Notre-Dame O

Au San Gennaro, la focaccia devient pizza. Marinara, Margherita, Caciocavallo... il y en a pour tous les goûts! Leur focaccia se mange très bien sur place, mais on aime tout particulièrement la savourer dans un parc ou débarque chez des amis avec ces petits bijoux.

69, Rue Saint-Zotique Est

Servie en antipasti avec du fromage ou en guise de pain dans les schiacciate, la focaccia est reine au Mano Cornuto.

988, Rue Ottawa

Récemment ouverte au cœur d’Hochelaga, la boulangerie Aube fait déjà plusieurs adeptes. On y trouve entre autres de la Focaccia au levain, à huile d'olive et à la fleur de sel à déguster sur place ou à rapporter chez soi.

4715, Rue Sainte-Catherine E

Cette sandwicherie-caviste réputée pour ses vins d’importation privée et ses sandwichs gourmands sert bien évidemment de la focaccia. Voilà un bel arrêt pour faire le plein de bons produits avant de rejoindre ses amis pour l’apéro.

5687B, Av du Parc

Miette, boulangerie incontournable du Sud-Ouest, propose des focaccias qui évoluent au gré des saisons et qui se veulent plus originales et décadentes les unes que les autres. Pensez: cacio e pepe, tarte aux pacanes ou encore poire pochée, gingembre et crumble à l’avoine.

317, Rue de Lévis

