Bisou Bisou : un nouveau bar à cocktails et mocktails méditerranéen dans le Vieux-Montréal

Un tout nouveau bar à cocktails a ouvert ses portes dans le Vieux-Montréal. Le Bisou Bisou propose un décor méditerranéen qui vous transportera directement sur un autre continent.

Ouvert depuis la mi-avril, l’établissement est le plus récent projet de Kevin Demers (Coldroom, El Pequeno), Gregory Buda (Dead Rabbit – New York) et Robert Weeks (Coldroom, Tha Hawksmoor – Londres).

Bien que le Bisou Bisou soit d’abord et avant tout un bar à cocktails, on y trouve également une belle offre de mocktails. L’intention derrière ce projet est surtout d’offrir une belle offre de boissons à tout le monde, incluant les gens qui ne boivent pas ou qui boivent moins.

On y retrouve donc un vaste choix de cocktails style apéritif qui vous donneront l’impression d’avoir mis les pieds sur le bord de la méditerranée.

Côté grignotines, les clients pourront partager un plateau de charcuteries et fromage ou quelques conserves sympathiques.

Une nouvelle adresse à découvrir pour un 5 à 7!

416 rue Saint-Vincent





