10 meilleurs espaces de coworking à Montréal pour commencer la rentrée du bon pied

Si, comme plusieurs, vous commencez à en avoir assez de travailler à la maison ou dans des cafés souvent trop bruyants, les espaces de coworking risquent de vous plaire.

Aménagés pour plaire aux étudiants, travailleurs autonomes et aux équipes, les espaces de coworking sont pensés pour favoriser la productivité. Faites de ces espaces de coworking vos bureaux pour la journée.

Voici donc 10 espaces de coworking à Montréal à découvrir:

1. Le Local - Espace Collaboratif

Dans Hochelaga-Maisonneuve, le Local- Espace Collaboratif propose d’excellents tarifs. Un abonnement flexible à 85$ par mois permet l’accès illimité aux bureaux, à l’aire ouverte et aux espaces détente. Sinon, vous pouvez venir boire un bon café et vous installer dans l’aire de travail ouverte pour 12$ ou 4$/heure.

Découvrez les forfaits ici

2. Le Cornélien

Réputé pour son service chaleureux, le Cornélien gagne le cœur de plusieurs personnes grâce à son délicieux café, le calme des lieux et le confort. Vous pouvez réserver un poste non assigné ou assigné, un bureau fermé et une salle de conférence. Plusieurs forfaits s’offrent afin d'accommoder tous les types de travailleurs. Le Cornélien dans le Quartier des Spectacles propose un QG aux travailleurs autonomes, pigistes et entrepreneurs à deux petits pas de l’action.

Voir les tarifs ici

6692, rue Saint-Denis

1585, boulevard Saint-Laurent

3. Halte 24-7

Au cœur du Plateau, Halte 24-7 fournit salles privées, espaces de réunion et bureaux afin de répondre à tous les besoins. Vous pouvez réserver un poste libre-accès à partir de 199$ par mois. L’abonnement permet l’accès aux deux espaces d’Halte 24-7, le deuxième étant à Longueuil. Sinon, pour 40$ plus taxes pour une journée, vous aurez accès à un poste de travail, deux cafés et un repas. Cette promotion s’applique à Longueuil seulement.

En savoir plus

4284, rue de La Roche

1490, chemin de Chambly

4. Temps libre Mile End

Dans le Carré de Gaspé, cet espace public de travail propose des bureaux et des services professionnels pour les travailleurs autonomes et les petites équipes, dans un cadre lumineux et agréable. Ils offrent d’ailleurs des journées d’essai gratuites. Sinon, des tarifs mensuels et des forfaits flexibles (passe 1 jour, passe hebdo et 10 entrées) sont offerts.

Venez faire votre journée d’essai ici.

5605, avenue de Gaspé, bureau 106

5. Café Insiders

Espace café & cowork, le Café Insiders convient aux personnes qui cherchent à varier leurs lieux de travail. Une fois installé, vous paierez à l’heure (5$/heure) et pourrez profiter des boissons et collations à volonté.

En savoir plus

4451, rue Saint-Denis

6. Crew Collective & Café

Le magazine Forbes a couronné le Crew Collective comme étant LA plus belle aire de travail partagé au monde. Situé dans le bâtiment qui abritait l’ancien siège social de la Banque Royale du Canada, le Crew propose de nombreuses options de bureaux et d’aires de travail. La passe journalière coûte 40$ et inclut cafés, wifi haute vitesse et poste de travail.

Découvrir l’espace ici

360, rue Saint-Jacques

7. Café Collab

Avec un décor signé par IVY Studio, le café Colab, c’est ce nouveau lieu où il fait bon se brancher et travailler. L’endroit offre même la possibilité de louer une table ou une salle privée.

Réservez ici

6540, boulevard Monk

8. Anticafé Montréal

L’Anticafé de Montréal attire une clientèle qui souhaite vivre l’expérience de coworking à bas prix. L’endroit est décontracté à souhait et est ouvert de 7h à 23h tous les jours. Vous vous sentirez comme à la maison rapidement.

En savoir plus

294, Sainte-Catherine Ouest

9. Îlots d’été par Aire Commune

Les «îlots» propulsés par Aire Commune se veulent des espaces de travail partagé extérieurs et gratuits. Vous en trouverez aux quatre coins de la ville. Les «îlots» sont tous munis d’électricité et de wifi rapide. Seul point négatif: ils sont seulement accessibles durant l’été, de juin à octobre!

10. Café Perko

Dans Villeray, le Café Perko est un café de spécialité et un espace de coworking. Tout est en place pour inspirer étudiants et travailleurs à «clencher» leurs travaux. Imprimantes et items de papeterie sont mis à la disposition de tous.

En savoir plus

753, rue Villeray

