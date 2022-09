Un immense «foodcourt» à ciel ouvert au beergarden de la Brasserie Dunham à ne pas manquer en septembre

On le sait, le mois de septembre, c’est le moment parfait pour enfiler une petite veste de laine et partir à la découverte des produits d’ici. Comme la fin de l’été annonce aussi le début des récoltes, les fruits et légumes sont abondants et plus savoureux que jamais.

Voilà pourquoi le Pop-up des Fermes & Restos de Brome-Missisquoi, qui aura lieu encore une fois cette année, est l’événement par excellence pour ceux qui trippent sur la bouffe.

Le mercredi 21 septembre (ou le 28 en cas de pluie), des dizaines de producteurs et de restaurateurs de la région de Brome-Missisquoi se réuniront afin de vous faire goûter à leurs meilleurs produits.

Cette aire de restauration à ciel ouvert sera l’endroit parfait pour vous bourrer la face de produits d’ici et vivre une expérience culinaire hors de l’ordinaire.

Vous pourrez même en profiter pour rapporter quelques vivres chez vous et savourer des vins, des cidres et de la bière présentés par trois sommeliers d’expérience qui vous accompagneront dans votre aventure gourmande.

Quand? Le mercredi 21 septembre (ou le 28 septembre en cas de pluie) de 16h à 22h

Où? Au Beergarden de l’Espace Dunham

Combien? 35$ + taxes (comprend l’accès au site du Pop-up, un sac pour le marché, un verre à vin incassable à l’effigie de l’événement et une carte rabais de 10 $ sur tout achat de produits Alambika et un remplissage de bière gratuit de la Brasserie Dunham)

