Un souper de la ferme à la vigne a lieu dans ce vignoble de Sutton en septembre

Siroter un bon verre de blanc frais, vous délecter de plats faits d’aliments frais et locaux et en profiter pour prendre quelques clichés... Voilà ce que vous propose ce joli vignoble de Sutton.

C’est dans le cadre de ses soirées de la Ferme à la Vigne que le Château St-Agnès vous invite à venir savourer un véritable festin dans un décor à couper le souffle.

La prochaine soirée de la Ferme à la Vigne aura lieu le 11 septembre prochain. Ce sera l’occasion parfaite pour souligner la fin de l’été!



Au menu, vous retrouverez des plats concoctés d’ingrédients saisonniers, locaux et provenant de cultures durables. Le repas sera servi sur une grande table où tous les convives pourront échanger et se délecter ensemble.

Le billet pour l’évènement vous donnera accès à une visite guidée du domaine et du château en plus d’un cocktail de bienvenue, quelques bouchées et une expérience culinaire de 4 services accompagnés de vins.

Voilà une sortie ultra romantique à s’offrir si vous ne pouvez pas vous envoler vers l’Europe!

Tous les détails ici.

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s