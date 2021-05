5 adresses de boissons glacées au matcha

Entre les sorbets, les crèmes glacées et les cafés glacés, il y a aussi les boissons rafraîchissantes au matcha qui sont tendances sur Tiktok et Instagram. Le vert dans le verre nous rappelle le printemps et les vitamines!

Voici donc 5 adresses incontournables où siroter une boisson glacée au matcha, lors des journées chaudes estivales.

1. Tsujiri

Si vous aimez le matcha sous toutes ses formes, c’est à la maison de thé japonaise Tsujiri qu’il faut se rendre. Des desserts, passant par les pâtisseries aux bols de poke aux nouilles soba verts, tout est vert! Quant aux boissons au matcha, le menu vous offre une variété de choix : latte froid, thé glacé, americano au matcha glacé, jus au yuzu et matcha et aussi des flotteurs.

1418 rue Crescent, Montréal

2. Bar Matcha Zanmai

Au centre-ville de Montréal, sur la rue Mackay, se situe le petit bar Matcha Zanmai. L’endroit est très prisé pour sa crème glacée molle au thé vert matcha, l’une des meilleures en ville. On peut grandement combler notre dent sucrée avec toutes les gourmandises japonaises qui s’y trouvent. Sur ce, pour ceux qui cherchent une boisson glacée à la couleur verte, thés glacés, frappés et flotteurs sont disponibles!

1428 rue Mackay, Montréal

3. Café Livia

Sur l’heure du lunch, le Café Livia est très populaire pour ses délicieuses salades et ses sandwichs. Du côté des boissons, on saute sur leurs spécialités comme le livia-monade, un mélange de limonade et de boisson à base de poudre verte de matcha et la recette matcha des îles composée de trois couches : matcha, lait de coco et ananas. Impossible de ne pas y étancher sa soif!

1468 rue Peel, Montréal

4. Tommy Café

Désormais situé sur le Plateau, dans le Sud-Ouest et dans le Vieux-Montréal, le Tommy Café est devenu un must de Montréal pour se procurer un bon café et une succulente toast à l’avocat. Oui, oui, vous devez essayer leurs plats de brunch et accompagnez le tout d’un matcha à lavande glacé ou d’un matcha latte glacé. C’est juste trop bon!

1302 Avenue du Mont-Royal Est, 151 Rue Saint-Paul Ouest, 200 rue Notre-Dame Ouest

5. Melk Café

Reconnu à Montréal pour leur café biologique, le bar à café Melk sert à ses comptoirs également des boissons à la fameuse poudre verte. Le matcha est servie en limonade et on y rajoute un soupçon de vanille. On peut également acheter au comptoir la poudre verte et reproduire cette recette estivale à la maison.

5612 Avenue Monkland, Montréal

• À lire aussi: 8 cafés glacés à absolument essayer cet été

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s

s

s

s