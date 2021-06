Déménagement: les meilleures pizzas du grand Montréal à se faire livrer

En pleine fièvre des séries et au cœur de la saison des déménagements, le mot d’ordre est «pizza»!

De la Rive-Sud à la Rive-Nord, d’est en ouest, Montréal regorge de bonnes pizzas qui se démarquent par leurs croûtes, leurs différents fromages ou leurs ingrédients typiques.

Du style classique napolitain à l'américaine, voici 9 pizzerias à Montréal et ses environs où commander sa pizza pour remercier ses amis!

Cette pizzeria encore peu connue du grand public a ouvert ses portes, peu avant le confinement de la pandémie. L’un des propriétaires n’est nul autre que Vincenzo Guzzo, qui a voulu offrir une pizza aux traditions napolitaines. Cette pizza à la croûte légère et avec un centre mince est un classique de la cuisine italienne. Le menu vous propose le choix des pizzas Rossa, soit avec de la sauce tomate ou Bianca sans sauce tomate.

Livraison Ubereats – 5950 boulevard des Grandes-Prairies, Saint-Léonard

Le restaurant Rita situé sur la rue Wellington est un vrai bijou de la gastronomie italienne dans le Sud-Ouest de Montréal. D’ailleurs, les clients ne jurent que par leur salade César et le plat de gnocchis! En outre, leurs pizzas gourmets à croûte mince disponibles pour emporter ont conquis les estomacs avec des recettes comme la Frank Costanza composée de ricotta, provolone, sauce béchamel de Grana padano et persil.

Livraison Ubereats - 3681 Rue Wellington, Verdun

La pizza Marconi aussi appelée la pizza du déménagement est très populaire le jour du 1er juillet. On y commande la toute garnie avec champignons, poivrons verts et pepperoni à la tonne baignant dans une sauce tomate bien acidulée. On choisit la petite, moyenne ou large!

Livraison gratuite au 514-722-5222 ou Doordash - 2222 Rue Beaubien Est, Montréal ou 2021 Rue Norman Bethune, Sainte-Julie

La très populaire Pizzeria Napoletana a pignon sur rue dans la Petite-Italie depuis 1948. Sur le menu, on retrouve une quarantaine de variétés de pizzas, dont des classiques comme la Margherita ou des versions plus originales comme la Salumeria avec mozzarella, champignons, sauce tomate, prosciutto, capicollo, saucisse italienne et piments rouges grillés.

Livraison au Ubereats, Skip The Dishes et DoorDash - 189 rue Dante, Montréal

Gens de Laval, pour une bonne pizza inspirée des traditions de Naples, il faut absolument commander au restaurant italien Buon Gusto. Le chef n’utilise que des ingrédients locaux ou des produits importés d’Italie comme la farine tipo et des tomates San Marzano. On cuit le tout dans un four à bois aussi importé d'Italie à 900 degrés Fahrenheit!

Livraison Ubereats, Skip The Dishes et DoorDash - 2495 Boulevard Saint-Martin Est, Laval

Pour ceux et celles qui ont envie d’une bonne pizza à la croûte épaisse et moelleuse, au fromage généreux et aux condiments classiques, rendez-vous à Manzo Pizzeria, à LaSalle, où la pizza a déjà été sacrée comme étant la meilleure de Montréal. Cette pizza de style restauration rapide comporte tout de même ses secrets en mariant le savoir-faire de la cuisine italienne à la cuisine américaine.

Livraison au 514-366-1319 - 1033, 90e Avenue, LaSalle

Beau, bon, authentique, différent... C’est ce qu’on retrouve au comptoir de pizzas froides de l’épicerie fine Cavallaro du Marché de l’Ouest à Dollard-des-Ormeaux. Ces immenses pizzas carrées sont offertes en plusieurs formats et saveurs : tomates, pepperoni et fromage, végétarienne, quatre fromages, saucisses et rapini, meat lovers et plus encore. C’est le genre de pizzas faciles à déguster entre deux boîtes à défaire!

À emporter seulement - 11 722 Boulevard de Salaberry, Dollard-des-Ormeaux

Si vous êtes végétarien ou végétalien, la pizzeria Chez Zac fait un tout nouveau virage 100% végane avec croûte sans gluten. Le fromage utilisé est fait à base de noix de coco. Cela ne veut pas dire que leurs pizzas à croûte mince ne sont pas tout autant décadentes et appétissantes. Cette nouvelle adresse du Plateau offre un menu varié avec des saveurs qui sortent vraiment des sentiers battus.

Livraison DoorDash, Skip the dishes et Ubereats - 8 Avenue Duluth Est, Montréal

La pizzeria familiale Calzone pizza est sacrée la meilleure pizza du West Island. En effet, ouvert depuis 1998, le chef y prépare lui-même les sauces, la pâte et les boulettes de viande. On y mange aussi de délicieux sous-marins, des calzones, des assiettes de pâtes et des salades.

Livraison gratuite au 514-426-9000 – 3713 Boulevard Saint-Charles, Kirkland

