Pizza aux pickles: cette pizzeria de la Petite-Italie propose une nouvelle combinaison étrange, et on veut absolument y goûter

Des cornichons à l’aneth sur une pizza?

C’est le mandat que s’est donné la pizzeria Pizza Bouquet avec sa toute nouvelle pizza édition limitée intitulée la Pickle Surprise.

Anciennement située à l’intérieur du bar Notre-Dame Des Quilles, Pizza Bouquet possède maintenant son local à l’intersection de la rue Beaubien et de la rue Saint-Dominique. La pizzéria est réputée pour ses succulentes pizzas à la new-yorkaises dont la fameuse pizza aux patates à laquelle on rêve encore longtemps après l’avoir savourée.

Sur la publication Instagram annonçant la nouvelle venue sur le menu, Pizza Bouquet décrit cette dernière comme une «délicieuse abomination» qui serait le parfait équilibre entre délicat et réconfortant.

On retrouve sur la Pickle Surprise une base inspirée par la crème sure, une couche de mozzarella, des cornichons à l’aneth finement tranchés, des oignons rouges et de l’aneth frais du marché.

Ça vous inspire? Sachez que cette pizza de luxe est disponible jusqu’à épuisement des stocks. Un petit oiseau nous a d'ailleurs dit à l'oreille qu’elle s’envolera comme des petits pains chauds, donc faites vite!

45, rue Beaubien Est, Montréal

