C’est la fin pour cette jolie pizzeria adorée des Montréalais

Une page se tourne. Le joli restaurant Moleskine situé sur l’avenue du Parc a annoncé sa fermeture officielle plus tôt ce mardi.

La pizzeria qui était connue pour ses plats à partager chaleureux et sa carte de vins légers et délicieux avait ouvert ses portes il y a un peu plus de 6 ans.

Après la pandémie, les propriétaires ont choisi de mettre leur effort sur le comptoir Moleskine du centre-ville et de fermer définitivement leur local de l’avenue du Parc.

Heureusement, les amateurs de leurs bonnes pizzas et de leurs plats de pâtes savoureux pourront toujours se délecter au Moleskine du Time Out Market situé dans le Centre Eaton.

Dans une publication Instagram, le Moleskine remercie ses fidèles pour ces années de feu!

705, rue Sainte-Catherine Ouest (Dans le Time Out Market)

