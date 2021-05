10 chefs cuisiniers à visiter cet été à Québec et ses environs

Grâce au talent et à l’expertise des chefs d’ici, la Ville de Québec s’est dotée d’une incroyable renommée sur la scène culinaire. On y mange bien tout en faisant des découvertes gustatives impressionnantes et variées.

Pour une délicieuse expérience, voici 10 chefs cuisiniers à visiter cet été à Québec et dans les environs.

À noter que tous les nombreux chefs talentueux ne peuvent se retrouver dans l’article et que l’ordre de ceux qui sont nommés n’a aucune signification.

1. François Hughes - Le Saint-Amour

Nombre d’années d’expérience: 12

Sa spécialité culinaire: les sauces

Le chef qu’il admire: il en a trop pour n'en nommer qu’un seul.

Son restaurant préféré: celui que l’on découvre par hasard.

Ce n’est pas pour rien que le grand maître Jean-Luc Boulay a pris François Hugues sous son aile. Il est assurément l’un des chefs les plus talentueux à Québec. Fondé en 1978, le restaurant Saint-Amour propose une cuisine française raffinée et axée sur le terroir québécois. L’adresse est l’une des plus réputées pour les amoureux de gastronomie. Un menu où l’innovation et la tradition se côtoient.

48, rue Sainte-Ursule, Québec

2. Raphaël Vezina - Laurie Raphaël

Nombre d’années d’expérience: plus de 15

Sa spécialité culinaire: la cuisine créative et responsable inspirée des produits, de l’histoire et du patrimoine culinaire du Québec.

Les chefs qu’il admire: au Québec, entre autres, Daniel Vézina, Normand Laprise et Martin Picard pour le travail qu’ils ont accompli dans le développement et le rayonnement du terroir québécois. Mondialement, René Redzepi, Alain Passard et Daniel Humm.

Ses restaurants préférés: pour soirée décontractée à Québec: La Planque, La Bonne étoile et Hono Izakaya. Pour la meilleure expérience gastronomique à vie: Eleven Madison Park à New York.

Raphaël Vézina suit, à sa façon, les traces de son père Daniel Vézina, en étant copropriétaire de la marque Laurie Raphaël avec sa sœur, Laurie-Alex. Il vous propose un menu évolutif présenté sous cinq thèmes: «nouvel arrivage», «héritage et traditions», «des cuisines, des classiques», «la transmission des saveurs» et «la marque des saisons». Selon le moment de l’année, vous pourrez choisir parmi du thon rouge, du filet mignon, du foie gras, un ceviche de crevettes, etc. Un restaurant chic, un univers intimiste.

117, rue Dalhousie, Québec

3. Julien Masia - Arvi

Nombre d’années d’expérience: 20

Sa spécialité culinaire: les condiments qui donnent vie au plat.

Le chef qu’il admire: Emmanuel Renaut du Flocon de Sel à Megève, en France.

Son restaurant préféré: le Tora-Ya Ramen, à Québec, où il aime aller manger avec sa femme et ses enfants.

Ici, il faut réserver plusieurs semaines à l’avance. La liste d'attente est longue pour le petit resto sympathique de 35 places. La réputation du chef Julien Masia n’est plus à faire. Il vous concoctera des produits de saison se déclinant en deux menus (régulier ou végé) proposés en formule dégustation de cinq plats. On aime le fait que la frontière entre la cuisine et la table soit abolie afin d’y admirer les chefs à l’oeuvre.

519, 3e Avenue, Québec

4. Alex Bouchard – Auberge Saint-Antoine

Nombre d’années d’expérience: 11 ans

Sa spécialité culinaire: sa technique de cuisson de la viande

Les chefs qu’il admire: Bernard Pacaud et Thomas Keller

Son restaurant préféré: Kundah Hotel

Alex Bouchard travaille à l’Auberge Saint-Antoine, restaurant réputé qui est situé dans un entrepôt maritime historique datant de 1822. On aime les murs en pierre, les poutres en bois, la vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent et surtout, la cuisine de terroir réactualisée, intemporelle et généreuse. L’endroit s’approvisionne principalement auprès des artisans locaux tout en valorisant les produits de la région.

8, rue Saint-Antoine, Québec

5. Joël Pelletier - La Planque

Nombre d’années d’expérience: 13

Sa spécialité culinaire: il ne croit pas en avoir, car il aime trop changer de menu et suivre les produits saisonniers.

Le chef qu’il admire: Yvan Lebrun de l'initial, car il est celui qui l’a le plus marqué et Olivier Godbout qui lui a passé le flambeau à La Plaque dans le plus grand respect.

Son restaurant préféré: à Québec, Chez Carlos Café, un petit restaurant colombien aux assiettes généreuses et délicieuses.

Dans la section cuisine, il est possible d’y avoir une vue sur les chefs à l’œuvre. Vous serez au centre de l’action. Si vous préférez une ambiance décontractée, choisissez la section-bar et la mezzanine pour un repas intime ou de groupe. Foie gras, maquereau, huîtres, magret de canard, osso buco, raviolis et poisson d’arrivage combleront votre appétit. Une cuisine de qualité, du bon vin, de la bière goûteuse et de la musique qui nous met le sourire aux lèvres.

1027, 3e Avenue, Québec

6. Charles Couture - Le Hobbit Bistro

Photo : Caroline Jean Publié par Natalie Jean sur Vendredi 14 octobre 2016

Nombre d’années d’expérience: 13

Sa spécialité culinaire: le boeuf bourguignon

Le chef qu’il admire: Grant Achatz du restaurant Alinea à Chicago

Son restaurant préféré: Crepe Montagne à Whistler

En plein cœur du Faubourg Saint-Jean, la cuisine française est à l’honneur grâce au resto Le Hobbit Bistro et son chef David Forbes. Vous y goûterez des arômes audacieux fraîchement alléchants. Les murs de pierre de l’établissement rendent l’ambiance des plus chaleureuses. Vous pourrez y déguster burger, tarte Tatin, boudin noir, steak frites et bien plus. Le tout apprêté avec beaucoup de saveurs.

700, rue Saint-Jean, Québec

7. Mathieu Brisson - Le Clocher Penché

Une année étrange vient de se terminer. La 25e année d'existence du Le Clocher Penché. Une année charnière pour notre... Publié par Le Clocher Penché sur Jeudi 7 janvier 2021

Nombre d’années d’expérience: 20

Sa spécialité culinaire: faire différent

Le chef qu’il admire: Éric Villain

Ses restaurants préférés: les restaurants qui ont une âme et qui misent sur la qualité.

Simplicité et générosité sont deux mots qui décrivent bien ce restaurant reconnu, entre autres, pour ses déjeuners exquis. Que dire des dîners et des soupers divins? La cuisine sans artifices du chef Mathieu Brisson vous offre des ingrédients recherchés. Ce que vous pourriez retrouver sur le menu qui change régulièrement: pétoncle mariné, ris de veau, filet de boeuf façon Wellington et bien plus.

203, rue Saint-Joseph Est

8. Véronique Arial - La Goéliche

Nombre d’années d’expérience: 11

Sa spécialité culinaire: cuisiner avec des produits locaux.

Les chefs qu’elle admire: Colombe St-Pierre, Christina Tosi et Isabelle Plante

Son restaurant préféré: La Planque, Légende, Côté Est à Kamouraska et Comptoir Monsieur Émile à Percé.

La Goéliche vous offre une vue exceptionnelle sur le fleuve Saint-Laurent tout en vous comblant de mignon de cerf, flanc de porc et boudin, saumon confit, bonbons de canard et magret fumé. La cheffe Véronique Arial vous fera découvrir sa cuisine bistronomique du terroir et une carte des vins variée. Une sortie inoubliable!

22, rue du Quai, Sainte-Pétronille

9. Vincent Chatigny - Bicep BBQ

Nombre d’années d’expérience: 22

Sa spécialité culinaire: les viandes fumées et leur saumurage, cuisinées à l'ancienne, sans sous vide.

Le chef qu’il admire: Gordon Ramsay

Son restaurant préféré: Tora-Ya Ramen

Une cuisine fortement inspirée de la culture du BBQ et d’un décor de chalet rustique, c’est ça le Bicep BBQ! Sortant du fumoir artisanal texan fonctionnant au bois d’érable, vous pourrez déguster plusieurs plats qui donnent l’eau à la bouche. Au menu, brisket style Texas, tartare de bœuf BBQ, saucisse maison, côtes levées St-Louis, poêlée de champignons sauvages au foie gras, etc. Il faut se garder de la place pour la tarte au citron, meringue italienne brûlée et confiture de fruits maison!

5151, boulevard Henri-Bourassa, Québec

Nombre d’années d’expérience: 16

Sa spécialité culinaire: une cuisine simple et santé

Le chef qu’elle admire: Christopher Kostow

Son restaurant préféré: au Québec, le Pijor de Sydney Gordon et à New York, le Estela.

Le Café Relais O’Ravito est l’arrêt indispensable de plusieurs cyclistes qui désirent reprendre des forces avec un bon smoothie ou un sandwich plein de saveurs. Ann-Rika Martin, gagnante de l’émission Les Chefs!, a appris les rudiments de la cuisine auprès de sa mère Odette Boulay, propriétaire de l’endroit si accueillant. Une cuisine santé dont la présentation est hyper soignée et alléchante.

2560, chemin du Fleuve, Lévis

EN BONUS

Sébastien Laframboise

Nombre d’années d’expérience: 14 ans

Sa spécialité culinaire: il s’inspire des saisons en cuisinant avec les meilleurs produits disponibles.

Le chef qu’il admire: François Blais pour son parcours et son partage de connaissances.

Ses restaurants préférés: Arvi pour l’expérience et les occasions spéciales, sinon Le Cendrillon pour les fins de soirée entre amis.



Cet été, pour vos petits partys, il est celui qu’il vous faut. Vers la fin juin, Sébastien Laframboise offrira un service de traiteur comprenant plusieurs volets! Le but est de vous offrir une expérience sur mesure dans le confort de votre maison. À noter que vous pourrez aussi le voir les 14 et 15 août alors qu’il sera le chef invité du Grand Marché de Québec.

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s

s