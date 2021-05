Quoi faire: 7 cafés-escalade à essayer partout au Québec

L'escalade est de plus en plus populaire au Québec. En témoigne l'ouverture de nouveaux centres, essentiellement dans les zones urbaines de la province. Certains en ont fait de vrais lieux sociaux, en ajoutant une section café ou bistro.

Voici donc 7 cafés-escalade à découvrir au Québec!

1. Café Bloc, Montréal

Ouvert depuis février 2020, ce tout premier centre d'escalade intérieure à s'installer au centre-ville de Montréal dispose d'un café-bar qui offre une sélection de bières de microbrasseries en rotation et un menu simple, santé et réconfortant.

1211, boul. Saint-Laurent, Montréal



2. Bloc Shop, Montréal

Avec sa surface de 20 000 pieds carrés, Bloc Shop héberge non seulement des murs adaptés à tous les styles et tous les niveaux, mais également un agréable coin café offrant jus et smoothies fraîchement pressés et autres collations diverses.

2 adresses : 1370 Chabanel Ouest et 2985 Sainte-Catherine Est



3. Backbone Escalade, Bromont

« Pas juste un centre d'escalade », promet BackBone Boulder sur son site internet. Promesse tenue, car même les non-grimpeurs peuvent venir s'installer pour boire un café, une bière, du vin ou un cocktail, tout en mangeant un grilled cheese ou une soupe ramen. L'été, on peut même utiliser le barbecue en terrasse.

On vous rassure, c'est aussi un centre d'escalade pour ceux qui veulent grimper !

100 Rue du Rubis, Bromont



4. Canyon Escalade, La Prairie

Le plus haut centre d'escalade intérieur au Québec. Possible de pratiquer autant l'escalade en moulinette, en premier de cordée ou en bloc. Des formations d'escalade en extérieures y sont également offertes.

Des collations santés, sandwiches et salades sont proposés au bistro, ainsi que des smoothies, une grande sélection de bière et de cafés.

1775, chemin de St-Jean, La Prairie



5. Le Spot, Joliette

Un centre ouvert à l'automne 2018 pour pratiquer uniquement le bloc. Son café bistro propose autant des cafés que des boissons froides, ainsi qu'une petite offre de repas et de collations.

545 Champlain, Joliette



6. Délire Escalade, Québec

Un centre considéré par beaucoup comme un incontournable pour pratiquer à Québec. En réalité, Délire compte non pas une mais trois succursales : deux (Pierre Bertand et Ste-Foy) sont consacrées uniquement au bloc, la troisième (Beauport) combine escalade sportive et bloc.

Chacune dispose d'une partie bistro. Au menu : café de torréfaction, bières, smoothies, sandwichs...

3 adresses : 955, boul. Pierre-Bertrand, Suite 150 ; 950, av. St-Jean-Baptiste, Suite 150 ; 2485, boul. Sainte-Anne, Bureau 22.



7. Le Crux, Laval et Boisbriand

Le Crux permet grimper en escalade de voie et de bloc dans ses deux succursales, et de profiter d'un espace café-bistro proposant café, divers breuvages ainsi que des repas ou encore de collations.

Particularité de la succursale de Laval, une gigantesque table faite sur mesure pour que les étudiants ou les professionnels puissent travailler et boire un café avant ou après une session de grimpe.

2 adresses : 95 Boulevard des Entreprises #A (Boisbriand) et 1850 Boulevard Saint-Martin au Centre Laval.



