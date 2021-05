17 (très) belles randonnées à faire avec son chien au Québec

Ils offrent des points de vue magnifiques et les chiens y sont autant les bienvenus que les humains qui tiennent leur laisse: voici 17 sentiers de randonnée particulièrement intéressants du Québec où il est permis d’emmener Fido*.

1. Le Mont-Saint-Alban, au parc national Forillon

Gaspésie

Les chiens sont admis sur tous les sentiers dans ce parc fédéral sublime. Pour profiter de certains des plus beaux paysages de mer et de montagnes qui font sa renommée, le sentier Mont-Saint-Alban est une valeur sûre. Il vous guidera vers une tour d’observation de 283 m de haut.

Longueur: 7,2 km ou 7,8 km (boucle), selon le point de départ

Niveau: Intermédiaire

Tarif adulte: 7,90 $

Info: www.pc.gc.ca/fr/pn-np/qc/forillon

2. Le Mont Kaaikop, base de plein air L’Interval

Laurentides

Toutou est prêt pour une bonne montée? Vous aussi? À 838 m d’altitude, le mont Kaaikop est le 2e plus haut sommet des Laurentides. Vos efforts seront récompensés par un panorama à 360 degrés sur la région et une vue Tremblant. Deux options pour monter: une boucle longue ou un aller-retour plus court.

Longueur: 11,8 km (boucle) ou 5,6 km (aller-retour)

Niveau: difficile

Tarif adulte: 9 $

Info: www.intervalcoop.com / carte ici

3. Le Sentier de la Caverne-Lusk, parc de la Gatineau

Outaouais

Cette boucle très vallonnée démarre près de la plage Parent, longe le lac Philippe et mène à une caverne de marbre avec un ruisseau souterrain. Les humains peuvent y entrer, mais le parc conseille d’apporter des vêtements de rechange et un casque protecteur.

Les chiens, en laisse, doivent se limiter au sentier (la caverne, la plage, l'aire de pique-nique, le terrain de camping et les plans d'eau leur sont interdits.)

Longueur : 8,5 km (boucle)

Niveau: Facile

Tarif adulte: Gratuit (frais pour le stationnement en été)

Info: ccn-ncc.gc.ca

4. Le Pic-Champlain, parc national du Bic

Bas-Saint-Laurent

Au Bic, comme dans tous les parcs de la Sépaq, les chiens sont admis uniquement dans certains secteurs. Si vous voulez randonner avec Cannelle, vous n’aurez qu’une option, mais elle en vaut la peine: le sentier Le Pic-Champlain, qui surplombe le parc et l’estuaire du Saint-Laurent.

Longueur: 6 km (aller-retour)

Niveau: Intermédiaire

Tarif adulte: 9 $ taxes incluses

Info: www.sepaq.com/pq/bic

5. Le Buis, parc de la rivière Batiscan

Mauricie

Il y a un total de 20 km de sentiers de randonnée pédestre dans ce parc. Pour longer la rivière Batiscan et ses rapides, croiser les vestiges d’une centrale électrique de 1897, faire une halte sur une plage (attention: les chiens ne sont pas acceptés partout au bord de l’eau) et entrer à l’intérieur d’une «marmite de géant», Le Buis sera l’une de vos options.

Longueur: 3,75 km (aller)

Niveau: facile

Tarif adulte: 6,31 $

Info: parcbatiscan.ca

6. Le Riverain, parc national des Hautes-Gorges-de-la-rivière-Malbaie

Charlevoix

Le plus mythique sentier de ce parc, L’Acropole-des-Draveurs, n’est pas accessible aux chiens, mais un autre trajet spectaculaire leur est ouvert: Le Riverain. Grimpant sur la rive ouest de la rivière Malbaie, il garantit des vues plongeantes sur la vallée et les falaises, qui sont parmi les plus hautes à l’est des Rocheuses. Wow.

Longueur: 8,8 km, 10,2 km ou 10,8 km (aller), selon le point de départ / navette disponible pour le retour (en saison)

Niveau: intermédiaire

Tarif adulte: 9 $ taxes incluses

Info: www.sepaq.com/pq/hgo

7. Le Sentier de la Statue, parc national du Fjord-du-Saguenay

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Votre chien peut vous accompagner sur cette rando classique du secteur de la Baie-Éternité. Vous monterez ensemble sur le cap Trinité, jusqu’à la statue Notre-Dame-du-Saguenay qui surplombe le fjord depuis 130 ans. Haltes et vues mémorables parsèmeront votre route.

Longueur: 7,6 km (aller-retour)

Niveau: Intermédiaire/Difficile

Tarif adulte: 9 $

Info: www.sepaq.com/pq/sag

8. Le Mont-Chauve, parc national du Mont-Orford

Cantons-de-l’Est

À près de 600 m d’altitude, le sommet dégarni du mont Chauve - le 2e plus haut du parc - est un excellent endroit pour admirer les reliefs des Cantons-de-l’Est, le mont Orford et le lac Stukely. Ne manquez pas de prendre une bonne bouffée d’air - et une petite photo avec Milou - sur plateforme du sommet!

Longueur: 10,6 km (boucle)

Niveau: Intermédiaire

Tarif adulte: 9 $ taxes incluses

Info: www.sepaq.com/pq/mor

9. La Traverse, parc national d’Aiguebelle

Abitibi-Témiscamingue

Votre chien a-t-il le vertige? Vous le découvrirez en parcourant le sentier La Traverse puisqu’il comprend un passerelle suspendue longue de 22 m au-dessus du lac La Haie. Vous y observerez aussi certains des phénomènes géologiques qui distinguent ce parc (marmites, failles) et des petites cascades.

Longueur: 3 km (boucle)

Niveau: Intermédiaire

Tarif adulte: 9 $ taxes incluses

Infos : www.sepaq.com/pq/aig

10. L’Éperon, parc national de la Jacques-Cartier

Région de Québec

Impossible de se lasser des paysages de la profonde vallée glaciaire de la Jacques-Cartier. Parmi les sentiers offrant les plus belles vues du parc se trouve le sentier L’Éperon. Son dénivelé de 210 m devrait plaire aux chiens randonneurs et ses quelques panneaux d’interprétation, aux humains curieux.

Longueur: 5,4 km (boucle)

Niveau: Intermédiaire

Tarif adulte: 9 $ taxes incluses

Info: www.sepaq.com/pq/jac

11. Le sentier du Mont-Brassard, parc régional des Sept-Chutes

Lanaudière

Ce sentier est un joli classique de la Matawinie, qui vous permettra d’atteindre le sommet du mont Brassard, à 650 m d’altitude. Vous y aurez des vues uniques sur les collines de la région, le lac Rémi et la vallée de la rivière Noire.

Longueur: 6,7 km (aller-retour)

Niveau: Intermédiaire

Tarif adulte: 7 $

Info: www.parcsregionaux.org

12. Le Parcours du Mont-Chocolat, parc régional du Massif du Sud

Chaudière-Appalaches

Érablières, rivière, belvédère et sommet avec vues: voici ce qui vous attend sur ce sentier aux 380 m de dénivelé. Pour ceux qui connaissent déjà: une variante de retour «un peu plus ardue» a été ajoutée en 2021, indique le site du parc. À vous de décider!

Longueur: 7,9 km (aller-retour)

Niveau: Intermédiaire

Tarif adulte: 8 $

Info: massifdusud.com

13. La Corniche, parc national du Mont-Tremblant

Laurentides

Le choix est immense dans ce parc de 1150 km2. Pour une rando pas trop longue, idéale à faire avec votre chien mais aussi avec les enfants, pensez à La Corniche. Vous monterez, en assez peu de temps, jusqu’à un belvédère dominant le lac Monroe et la vallée du Diable. C’est beau!

Longueur: 3,4 km

Niveau: Intermédiaire

Tarif adulte: 9 $ taxes incluses

Info: www.sepaq.com/pq/mot

14. La Montagne Noire, sentier Inter-Centre

Lanaudière

Un mirador et les restes de l’avion Liberator Harry, qui s’est écrasé en 1943: voilà les deux vedettes de la montagne Noire, la plus haute - et sans doute la plus populaire - de Saint-Donat avec ses 875 m. Il y a différentes façons de l’explorer avec votre chien, dont une belle boucle soutenue de 12 km au départ du stationnement Inter-centre du chemin Régimbald.

Longueur: 12 km (boucle)

Niveau: Intermédiaire/difficile

Tarif adulte: Gratuit

Info: intercentre.qc.ca et cette page Hikster

15. La Chouenne, parc national des Grands-Jardins

Charlevoix

La végétation nordique et les reliefs des Grands-Jardins ont de quoi dépayser les marcheurs. Le sentier La Chouenne vous permettra d’admirer les paysages dès le premier kilomètre, et de vous rendre à 730 m d’altitude, en surplomb de la vallée.

Longueur: 4,8 km (aller-retour)

Niveau: Intermédiaire

Tarif adulte: 9 $ taxes incluses

Info: www.sepaq.com/pq/grj

16. Le Mont-Mégantic, parc national du Mont-Mégantic

Cantons-de-l’Est

COURTOISIE / SEPAQ

Le mont Mégantic, fameux pour son observatoire astronomique, culmine à 1110 m d’altitude. Ce sentier en boucle vous permettra de vous rendre à son sommet en compagnie de votre chien, après une montée graduelle en forêt.

Longueur: 11,2 km (boucle)

Niveau: Intermédiaire

Tarif adulte: 9 $ taxes incluses

Info: www.sepaq.com/pq/mme

17. La Clé des bois, Sentiers de L’escapade

Montérégie

En tout, 20 km de sentiers sillonnent la forêt du mont Rigaud. Si vous choisissez La Clé des bois, votre compagnon poilu et vous-même croiserez des érables et des bouleaux, mais aussi un cimetière, des tyroliennes, une certaine «roche chevelue» en forme de visage et peut-être même des cavaliers provenant des écuries environnantes!

(Sentiers réservés aux résidents de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en raison de la COVID-19 en ce moment.)

Longueur: 2,7 km

Niveau: Intermédiaire

Tarif adulte: Gratuit

Info: www.ville.rigaud.qc.ca

* À SAVOIR :

Chaque site a ses règles pour la randonnée avec un chien (laisse obligatoire, zones interdites, restrictions de dates, etc.): renseignez-vous bien.

Certains sentiers ferment une partie du printemps, pour freiner l’érosion. Vérifiez avant de partir si vous randonnez durant cette saison.

Informez-vous également des règles liées à la COVID-19 dans le parc choisi (achat de billet en ligne, réduction de la capacité, etc.) et les restrictions liées au déplacement entre régions.

Besoin de plus de suggestions? Rando Québec publie une liste de 636 sentiers de randonnée à faire avec son chien dans la province.

