5 mini road trips magiques à faire sur la Rive-Sud de Montréal

Cet été, c’est dehors que ça se passe! Pour ceux qui voudraient profiter pleinement du beau temps, sachez qu’il existe quelques jolis endroits à découvrir sur la Rive-Sud de Montréal.

Glissez quelques sandwichs dans votre sac à dos et un bon kombucha et partez donc à la découverte de ces endroits magique de la Rive-Sud!

Voici donc 5 endroits où faire un mini road trip sur la Rive-Sud cet été!

1. Le parc national des Îles de Boucherville, Boucherville

Le parc national des Îles de Boucherville est en fait un site de la Sépaq qui propose une véritable oasis de nature avec un accès au bord de l’eau, des aires de pique-niques et plusieurs sentiers de randonnées. Vous pouvez y faire du kayak, de la planche à pagaie, du vélo et plus encore! Pour une journée d’activités bien remplie, c’est l’endroit idéal où se retrouver! Et les chiens sont permis dans certaines sections du site.

Tous les détails ici.

55 Île Sainte Marguerite, Boucherville

Coût d’entrée : 9$ pour les adultes

L’Île Saint-Bernard offre un panorama imprenable sur le lac Saint-Louis et le fleuve Saint-Laurent. C’est l’endroit parfait pour se réunir autour d’une bonne bouffe et profiter du beau temps en gang. Le paysage y est splendide!

Tous les détails ici.

480 boulevard D’Youville, Châteauguay

Le site du RécréoParc de Saint-Catherine offre une vue sur la métropole et le fleuve Saint-Laurent. C’est un magnifique endroit où se ressourcer et organiser un pique-nique en gang. Sachez qu’il est également possible d’y faire du kayak, du surf à pagaie et de se baigner à la plage du parc! Aussi, si vous prévoyez faire un rassemblement de groupe, il est possible de réserver votre espace à l’avance moyennant certains frais.

Tous les détails ici.

5340 boulevard Marie-Victorin, Sainte-Catherine

Si vous n’avez pas encore eu la chance de découvrir le magnifique lieu historique du Fort-Chambly, il est grand temps de le faire. Situé au bord de l’eau, c’est l’endroit tout indiqué pour faire un pique-nique dans un environnement magique. Vous pourrez même en profiter pour visiter le fort et prendre quelques jolis clichés sur le bord de l’eau. Et si vous n’avez pas pensé faire un pique-nique, sachez que le Viridi Café qui se trouve à quelques coins de rue. Les sandwichs y sont délicieux et on peut même se procurer quelques bonnes bouteilles de vin nature!

Tous les détails ici.

2 rue de Richelieu, Chambly

Le Verger du Flanc Nord est un des plus beaux endroits où se réunir pour un pique-nique mémorable. Le site propose des aires de pique-niques près d’un étang, au cœur des pommiers. L’endroit est à couper le souffle. Assurez-vous d’apporter votre couverture et vos chaises, car en raison de la pandémie, les tables à pique-nique ne sont pas toujours disponibles. De plus, profitez de votre journée au verger pour vous procurer quelques-uns de leurs délicieux produits.

Tous les détails ici.

835 chemin Rouillard, Mont-Saint-Hilaire

