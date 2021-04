6 mini voyages en amoureux pour ceux qui veulent changer d'air cet été

Vous avez le goût de planifier une petite fin de semaine en amoureux en dehors de Montréal?

Vous cherchez des idées qui font différent du (pourtant très beau) Vieux-Québec?

On a rassemblé quelques options pour vous!

1. L’option «t’es pas game»

Via ferrata, pont suspendu, descente en rappel ET tyrolienne: repoussez vos limites sous les yeux attendris (ou terrorisés) de votre tendre moitié au parc d’aventure Les Palissades de Charlevoix! Après votre journée d’émotions fortes, vous pourrez relaxer dans un Airbnb au bord du fleuve et profiter des charmes de l’une des plus belles régions du Québec.

2. L’option «comme des gitans»

Installez-vous confortablement dans un wagon de berger pour une fin de semaine bohème en pleine nature. Kayak Café offre ce type d’hébergement original ainsi que des maisonnettes de bois à seulement 15 minutes de Tremblant. Vous pourrez louer un kayak ou une planche à pagaie (SUP) pour descendre la belle rivière Rouge durant la journée.

3. L’option «nuit sauvage»

Parlons camping. Si vous aimez les nuits sous la tente et que vous n’avez pas peur de faire un peu d’efforts pour vous retrouver seuls sous les étoiles, partez explorer le parc régional du lac Taureau. Vous y trouverez des sites sans services pour camper juste au bord du lac, accessibles en embarcation seulement. Le parc loue des canots.

4. L’option «nuit douillette»

Vous aimez la nature, mais PAS le camping? Regardez donc du côté de l’hôtel Beatnik de Bromont. Cet établissement plein de style est situé juste à côté du spa Balnéa (forfaits offerts), dans un beau décor champêtre, près de sentiers de randonnée. Petit bistro, piscine, terrasse et feu de camp vous attendent en dehors de votre chambre ou studio.

5. L’option «comme en prison»

Avez-vous déjà entendu parler de l’auberge de jeunesse d’Ottawa, installée dans une ancienne prison? Vous pourriez y dormir dans une cellule de 3 m de large avec votre chéri(e)! Une façon vraiment originale – et pas très chère – d’aller voir la capitale canadienne et de s’offrir un séjour urbain.

*En date du 19 avril 2021, la frontière entre le Québec et l'Ontario est fermée pour une durée indéterminée en raison de la pandémie du coronavirus COVID-19.

6. L’option «gourmande»

Votre voyage à L’Isle-aux-Coudres commencera par un trajet en traversier au coeur des beaux paysages de Charlevoix. Une fois arrivé sur l’île, que vous soyez en auto ou en vélo, vous aurez le choix entre plusieurs haltes agrotouristiques. Du classique casse-croûte de votre enfance au petit café sympa, du bistro terroir en passant par la table des grands chefs, l’Isle est parfaite pour les gourmands!

7. L’option «on chill sur une île»

Rien de mieux que l’air du large et un tour en bateau pour se sentir en vacances. Roulez jusqu’à Montmagny, à 45 minutes de Québec, et prenez le traversier – gratuit – vers l’Isle-aux-Grues. Vous serez dépaysés à coup sûr par cette île tranquille de 10 km et... 140 habitants. Au programme? Balades à pied ou à vélo, arrêt à la fromagerie de l’Île-aux-Grues, B&B ou camping sauvage (20 $) et couchers de soleil romantiques.

