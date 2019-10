5 bonnes raisons de partir en road trip à Stowe au Vermont

Situé à moins de 2h30 de voiture de Montréal, le village de Stowe au Vermont est un petit coin de paradis pour les amoureux de la nature et de la bonne bouffe.

L’automne, le décor féérique de Stowe est digne d’une carte postale champêtre. Montagnes à perte de vue, arbres colorés, vallées et petites maisons traditionnelles... Profitez donc de la saison des couleurs pour vous offrir une petite escapade à Stowe.

Voici donc 5 adresses à découvrir une fois à Stowe!

1. Parcourir le Stowe Pinnacle Trail

Pour bien commencer votre séjour à Stowe, une randonnée sur le Stowe Pinnacle Trail est de mise. Le trajet d’environ 2h30 (aller-retour) vous mènera vers une vue imprenable de la région. Vous y croiserez probablement aussi deux charmants Golden Retriever qui se promènent librement sur la montagne depuis des années. Ces derniers accompagnent les marcheurs et les guides jusqu’au sommet.

2. Siroter une bière au Von Trapp Bierhall

Après une randonnée, il n’y a rien de mieux qu’une petite bière pour se féliciter. Le Von Trapp Bierhall, qui appartient à la famille Von Trapp, se propose un décor magnifique où il est possible de manger des spécialités autrichiennes et boire de la bonne bière fraîche. Les bretzels servis avec de la moutarde maison y sont délicieux!

1333 Luce Hill Road, Stowe

3. Vous offrir une bonne bouteille de vin (et une bonne bouffe) chez Cork

Les amoureux du vin nature risquent de vouloir faire des folies après avoir mis les pieds dans le restaurant Cork. Situé en plein cœur du village de Stowe, Cork possède un alléchant menu de plats à partager et surtout un coin boutique où vous pourrez vous procurer quelques produits d’importation privée qu’on ne trouve pas au Canada! Si vous aimez le vin et la bonne bouffe, c’est là que vous devriez réserver.

35 School Street, Stowe

4. Déjeuner au Butler’s Pantry

Pour le petit-déjeuner, un arrêt au Butler’s Pantry s’impose. Le petit restaurant de l’auberge est bien populaire. Il n’est donc pas rare de devoir attendre avant de pouvoir y avoir une table. Pas de panique, vous n’avez qu’à laisser votre nom à l’entrée et vous recevrez un message texte pour vous aviser quand la voie sera libre. Vous pourrez donc en profiter pour visiter les nombreuses boutiques qui se trouvent à proximité. Psst: leurs pancakes sont à tomber par terre!

128 Main Street A, Stowe

5. Boire une bière à la microbrasserie The Alchemist

Pour terminer votre escapade en beauté, prenez un petit moment pour vous arrêter à la microbrasserie The Alchemist. L’établissement est situé dans un énorme champ et s’il fait beau vous pourrez siroter votre bière dehors. Note que les dégustations y sont même offertes gratuitement ce qui vous aidera certainement dans votre quête de la bière la plus savoureuse.

100 Cottage Club Road, Stowe

