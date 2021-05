15 cantines pour une poutine à Québec et les environs

Frites, fromage, sauce... une recette typiquement québécoise que l’on adore et qui fait mondialement notre renommée! Et si on partait sur la route de la poutine cet été?

Voici 15 adresses de casse-croûte incontournables pour un road trip gourmand!

À noter que l'ordre choisi n'est pas en lien avec une préférence quelconque

1. CASSE-CROÛTE DU VIEUX-MOULIN

Tous les repas sont excellents et la poutine est tout simplement divine. Frites cuites à la perfection, fromage qui fait «coui-coui» et sauce délicieuse! On a tous déjà entendu dire que c’est la meilleure poutine.

240, rue Dupont, Pont-Rouge

2. LA ROULOTTE DU COIN

Toutes les raisons sont bonnes (surtout une poutine) pour un arrêt à l’Îles d’Orléans. Les frites, cuites dans le gras de canard, sont à tomber par terre et la mayonnaise maison est des plus appréciées. Boisson gazeuse faite maison! Ouverture à la mi-juin!

2875, chemin Royal, Sainte-Famille

3. TI-OUI SNACK-BAR

Saint-Raymond, tu nous prends par les sentiments avec ta poutine! Chez Ti-Oui Snack-Bar on irait tous les jours sans culpabilité, ou presque. Vous pourrez choisir parmi 24 saveurs de crème glacée! À go, on dit: MIAM!

201, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

4. CHEZ BOLDUC

La marque distinctive du casse-croûte est définitivement la poutine... pleine de fromage. Ici, le surgelé n’a pas sa place. Les pommes de terre sont épluchées à l’ancienne et avec beaucoup d’amour.

10969, boulevard Sainte-Anne, Beaupré

5. CASSE-CROÛTE CHEZ MICHELINE

On y va pour la Poutine 69 dont le concept gourmand consiste à étaler de la sauce BBQ par-dessus de la sauce brune... ça fait tout simplement fureur! Aussi à goûter sans hésitation, leur Inter burger. Ouvert pour une 55e année cet été!

225, route 138, Saint-Augustin-de-Desmaures

6. CASSE-CROÛTE MARCOTTE

L’été, c’est l’un des arrêts les plus populaires des motocyclistes. La sauce fait la renommée de cette poutine dont la réputation n’est plus à faire. À déguster absolument, le sorbet framboise!

4701, route Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

7. LA BABINE GOURMANDE

Ce casse-croûte a pour mission d’offrir à sa clientèle une cuisine inspirée où se côtoient des classiques et des nouveautés. La poutine Tao, la Bourguignonne et la Merguez sauront vous charmer. Saint-Michel de Bellechasse, on arrive!

99, route 132 Ouest, Saint-Michel de Bellechasse

8. CASSE-CROÛTE ROUTE 66

C’est génial... 51 sortes de poutines. C’est le paradis de la frite maison. Aussi à essayer: les combos pizzas, les oignons français, le poulet frit et les desserts. Les portions sont généreuses et le service est extraordinaire.

640, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec

9. CASSE-CROÛTE CHEZ GASTON

Un incontournable en basse-ville de Québec. La fin de semaine, l’endroit ferme à 4h00 du matin. Le party dans votre bouche!

332, rue Dorchester, Québec

10. RESTO RICHARD

Ici, chaque gourmand trouve son compte. Amenez-en de la poutine et des burgers, nous sommes prêts. En plus de la délicieuse poutine, il faut absolument goûter à l’Interfromage... vous vous en souviendrez toute votre vie!

1616, rue Notre Dame, Ancienne-Lorette

11. CASSE-CROÛTE DE NEUVILLE

Des frites croustillantes et du fromage en grains étalé sans retenue! On aime aussi leur pain à la viande offert avec une rangée surprise de fromage en grains. À noter que la vue sur le fleuve est tout simplement magnifique!

429, route 138, Neuville

12. CASSE-CROÛTE BUFFET DU NORD

Ouvert d’avril à octobre le restaurant sur Père-Lelièvre est reconnu, oui pour sa poutine, mais aussi pour Le Mix Burger, Le Hot-Dog du Lac et Le Hamburger Marjo. Pas besoin de se faire tordre le bras pour aller faire son tour.

2750, boulevard Père-Lelièvre, Québec

13. CASSE-CROÛTE CHEZ BIZOU

Comment ne pas aimer un casse-croûte qui porte ce nom? Le petit resto est tout ce dont on attend d’un casse-croûte. Vous devez essayer la poutine spéciale Bizou à la sauce BBQ. Il faut demander la sauce BBQ, car elle n’est pas sur le menu!

2385, avenue Notre-Dame, Québec

14. LA ROULOTTE DU BOULEVARD

Pizzas, clubs, burgers, poutines... le choix est difficile. Tout est bon! Avec plus de trois restaurants dans la région de Québec, La Roulotte du Boulevard est parfaite pour une fringale de jour comme de fin de soirée. On est reconnaissant qu’ils mettent autant de fromage dans la poutine.

4294, boulevard Sainte-Anne

2505, avenue Bourg-Royal

15. LE FLASHBOURG

Cette année le Flashbourg fête ses 25 ans 🥳 et pour souligner l’événement, nous avons créé une toute nouvelle poutine,... Publié par Flashbourg sur Samedi 1 mai 2021

Hamburgers géants, pain à la viande maison, sandwichs, guédilles et... huit sortes de poutines. Leurs pommes de terre fraîches et savoureuses proviennent de Bellechasse et sont épluchées à la main chaque matin.

21231, boulevard Henri-Bourassa, Québec

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s

s