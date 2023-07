1001 Pots: Une exposition de céramiques complètement féérique à Val-David

Ça vous arrive de fermer les yeux et de vous imaginer dans une vallée, entouré d’adorables petits objets d’argile où les papillons volent allégement? De vous projeter dans un lieu vibrant qui dégage une atmosphère chaleureuse et créative?

Et bien, vous pouvez maintenant ouvrir les yeux et prendre le volant, puisque chaque été, en plein cœur du petit village de Val-David, les amoureux de poterie se réunissent en nature pour célébrer l’univers de la céramique dans un cadre complètement féérique.

Alaska Rider

Plus qu’une exposition, ce rendez-vous annuel à ciel ouvert (le plus grand au pays!) permet aux visiteurs de déambuler entre les œuvres, de faire la rencontre d’artistes céramistes présents sur le site, de prendre le thé dans une petite véranda enchantée et de repartir les mains et le cœur pleins de souvenirs.

Alaska Rider

Si vous avez des tout petits à la maison, ceux-ci pourront se familiariser avec la poterie grâce aux cours d’initiation au façonnage offerts tous les week-ends pendant que vous participez à un atelier de tournage ou que vous déambulez de kiosque en kiosque.

Alaska Rider

Démonstrations et spectacles d’arts vivants font également partie de la programmation de la 34e édition de 1001 Pots. Vous trouverez l’horaire complet juste ici.

Quand? Du 7 juillet au 20 août

Où? 2435, rue de l'Église à Val-David

Prix d'entrée: 4$ (gratuit pour les moins de 12 ans)

