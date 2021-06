5 boulangeries dans l’Est à découvrir pour la saison des pique-niques

C’est la saison des pique-niques : les rassemblements extérieurs en petits groupes sont autorisés et les sorties dans les parcs sont toujours aussi populaires.

Pour préparer votre panier de bonnes choses à manger, voici donc 5 boulangeries dans l’Est à découvrir.

Dans les Halles d’Anjou, se trouve un trésor caché : la boulangerie La Panetière. Depuis plus de 30 ans, La Panetière est reconnue pour ses baguettes et pains spécialisés aux saveurs décadentes telles que la baguette au fromage bleu et noix de Grenoble, le pain des îles avec canneberges et chocolat blanc ou encore le pain au cheddar. Vous devez aussi goûter à la fougasse aux olives et gruyère. C’est OVER décadent.

7500 Boulevard des Galeries d'Anjou, Montréal

Dans l’arrondissement Saint-Léonard, les résidents de quartier ne jurent que par la boulangerie-pâtisserie Les Délices Lafrenaie. Leur spécialité? Les gâteaux! Qu’il s’agisse d’un gâteau d’anniversaire, de mariage, de célébration d’enfants ou simplement d’un bon gâteau au fromage pour dessert, c’est l’adresse incontournable où aller dans l’est de la Ville. En outre, leurs succulentes tartes aux pacanes ou à la lime sont un go-to pour impressionner vos amis!

8405 rue Lafrenaie, Montréal

Sur la rue Fleury, la populaire Petite Boulangerie prépare l’une des meilleures baguettes et des excellents croissants en ville. Leurs baguettes apéro garnies de tomates séchées, cheddar et graines de carvi sont d’ailleurs l’une de leurs spécialités. Cette adresse du quartier Ahuntsic est également très prisée pour ses salades, pizzas et ses quiches.

1412 rue Fleury Est, Montréal

À Montréal-Est, la Boulangerie artisanale Marie Pain est l’endroit incontesté où aller pour faire le plein de viennoiseries, de salades, de charcuteries et de fromagerie, de mets cuisinés et pâtisseries. Si vous passez dans le coin, laissez-vous tenter par les pizzas artisanales à la fois moelleuses et croustillantes qui fondent dans la bouche.

8990, Sherbrooke Est, Montréal

Depuis déjà plus de 35 ans, l’entreprise familiale Boulangerie Del Sole offre des pains italiens comme la ciabatta, la pagnotta, et le panini, des pizzas aux tomates, des pâtisseries italiennes, des gâteaux et des plats prêts-à-manger. On capote sur les cannolis frais, les zeppoles au Nutella et crème pâtissière, les bombolonis fourrés au costard et plus encore! Au diable les calories!

8934 Boulevard Viau, Saint-Léonard

7750 Henri-Bourassa Est, Montréal

