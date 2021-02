5 bons restos italiens dans le East-End pour emporter et encourager local

Le East End c'est quoi exactement? Ça englobe les arrondissements de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, de St-Léonard et d'Anjou, là où une grande communauté italienne s’y trouve.

Et qui dit italien, dit aussi gastronomie italienne!

Voici donc 5 bons restos italiens du East End pour emporter et encourager local.

1. Mammina

Mammina est un secret bien gardé de Montréal-Nord. Avant la pandémie, ce restaurant de quartier était l’adresse incontournable pour célébrer des anniversaires, se réunir entre famille et amis ou pour un rendez-vous doux. Sur le menu, toutes les spécialités italiennes s’y retrouvent telles que les pâtes, les sous-marins et leurs fameuses pizzas. Pour ceux qui auraient donc envie d’une authentique pizza italienne, il est possible de vous la faire livrer par UberEats. On y retrouve 22 variétés différentes qui plairont tant aux végétariens, aux carnivores, qu’aux fins gourmets.

*Coup de cœur pour la pizza À la Mike avec sauce tomate, fromage fumé, mozzarella et capicollo.

4972 boulevard Léger, Montréal-Nord (Montréal)

2. Café Victoria’s

Situé en plein cœur de Saint-Léonard, le Café Victoria’s est une entreprise familiale ouverte depuis 2004. L’endroit est toujours rempli de résidants du quartier qui s’arrêtent pour un café, un sandwich ou un bon plat chaud. C’est beau, bon et vraiment pas cher. On peut commander au comptoir le délicieux wrap au poulet composé de fromage, piments forts, laitue, tomates, sauce moutarde et miel accompagné de frites ou salade du chef pour seulement 13$. Ce sont presque les mêmes prix que pour un burger d’un restaurant rapide, mais chez Café Victoria’s, c’est fait maison et c’est franchement meilleur! Vous pouvez aussi commander sur UberEats.

8600 boulevard Langelier, Saint-Léonard (Montréal)

3. Café Milano

Toujours à Saint-Léonard, l’institution Café Milano qui existe depuis 1971 nous fait voyager en Italie, dans un petit resto sans flafla, où l’essentiel s’y retrouve : un bon café et un panini préparé à l’italienne. Avant la pandémie, c’était l’adresse qui ne fermait jamais, jamais, jamais! On aime faire la file au comptoir et commander un cappuccino, un espresso ou un gourmand latte fait par un véritable barista et se laisser tenter par les cannolis. Vous pouvez commander également les indétrônables paninis à l’escalope de veau. À noter que Skip the Dishes, Door Dash et Uber Eats assurent la livraison.

5188 rue Jarry Est, Saint-Léonard (Montréal)

4. Du Boucher à la Table

Ce steakhouse apportez votre vin est l’un des plus populaires de Saint-Léonard, car les pièces de viande y sont vraiment excellentes. Le restaurant n’est pas seulement un steakhouse, car il y a aussi une boucherie et un comptoir à lunch, qui maintenant attire les gourmands du quartier. On peut commander des plats italiens faits maison comme les raviolis, les gnocchis, les tortellinis à la sauce rosée, les escalopes de poulet et de veau, des salades, des sandwichs, des légumes grillés et plus encore. Sur l’heure du midi, c’est bondé et il faut parfois faire la file à l’extérieur, mais l’attente vaut vraiment le coup!

4919 rue Jarry Est, Saint-Léonard (Montréal)

5. Café Gentile Chabanel

1959. C’est l’année où le Café Gentile à Montréal est né. C’est fou, non? L’entreprise familiale sert des cafés et des spécialités siciliennes depuis plus de 60 ans et c’est véritablement dans le fashion district sur l’avenue du Parc que les lieux sont devenus mythiques. Les clients s’arrêtent et commandent un café pour emporter et un panini classique Gentile, soit avec saucisse italienne, steak et fromage ou poulet grillé. Il est également possible de se faire livrer ces délices à la maison avec Skip the Dishes, Door Dash et Uber Eats.

9299 avenue du Parc, Montréal

• À lire aussi: 10 restos où commander pour avoir l'impression de voyager

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s

s