10 restos où commander pour avoir l'impression de voyager

L’envie de voyager et de découvrir de nouvelles cultures est toujours bien présente chez plusieurs.

Puisqu’il est non recommandé de voyager pour le plaisir actuellement, il faut user d’imagination et voyager autrement. Une façon de le faire est grâce à la bouffe!

Montréal est justement reconnu pour sa grande diversité culinaire. On serait donc fou de ne pas en profiter en attendant de pouvoir s’envoler vers de nouvelles destinations.

Voici donc 10 restaurants où commander pour avoir l’impression de voyager :

1. Restaurant Ibérica – Espagne

Ce chic restaurant espagnol du centre-ville continue sa mission d’offrir une excellente bouffe authentique. Vous pouvez commander en ligne ou par téléphone et la livraison est même possible. Paellas, croquetas, tapas, pescados et bien plus se trouvent sur le menu.

1450, rue Peel, Montréal

2. Junior – Philippines

Pour de la bouffe typique des Philippines, c’est dans le sud-ouest de Montréal, au restaurant Junior, que vous devez passer une commande. Vous pouvez aller chercher votre festin sur place ou encore le faire livrer avec les applications Uber Eats, Skip, Door dash et Fantuan.

1964, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

3. Chifa – Pérou & Chine

La cuisine Chifa signifie un mélange des saveurs chinoises et d’Amérique du Sud. Ce restaurant montréalais du même nom offre donc un menu où la cuisine péruvienne inspirée par les mets chinois est à l’honneur. Vous pouvez commander pour emporter directement sur le site du restaurant.

1080, rue de Bleury, Montréal

4. Moccione – Italie

Ce restaurant de quartier dans Villeray propose une cuisine italo-montréalaise que vous n’êtes pas près d’oublier après une première bouchée! Un menu take-out est affiché en ligne et vous devez téléphoner le jour même pour commander. Le site web a également une très belle section «épicerie» où faire le plein de produits pour cuisiner à la maison!

380, rue Villeray, Montréal

5. Satay Brothers – Malaisie

Rien de mieux pour se réchauffer et oublier le froid que le street food singapourien de chez Satay Brothers. Les commandes pour emporter et la livraison sont possibles!

3721, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

6. Okeya Kyujiro – Japon

En attendant de vous rendre au Japon pour un voyage inoubliable, commandez un plateau du Okeya Kyujiro. Ce restaurant a ouvert récemment et est le premier vrai Omakase montréalais. Les commandes se font en ligne et sont pour emporter.

1227, rue de la Montagne, Montréal

7. Nevsky – Russie

Ce restaurant du centre-ville de Montréal propose une cuisine réconfortante d’inspiration russe. Actuellement, selon le montant de votre commande, vous pouvez recevoir gratuitement des beignes pishki qui sont en fait des beignes faits à l’ancienne façon des beigneries de Saint-Pétersbourg. Les commandes se font sur le site du restaurant.

1228 rue Stanley, Montréal

8. Café Chez Téta – Liban

Au nouveau café Chez Téta sur le Plateau, On y sert autant de délicieux cafés qu’une cuisine libanaise traditionnelle. Actuellement, le café offre les commandes pour emporter ou la livraison avec Uber Eats et Door Dash.

227, rue Rachel Est, Montréal

9. Beba – Argentine

Ce restaurant de Verdun propose une cuisine familiale d’inspiration argentine avec des notes espagnoles et italiennes. Vous pouvez commander pour emporter, ou pour la livraison du jeudi au dimanche.

3900, rue Éthel, Montréal

10. Red Tiger – Vietnam

Pour une bouffe de rue traditionnellement vietnamienne, le Red Tiger est le meilleur restaurant montréalais où commander. Les commandes se font en ligne et la livraison est possible!

1201, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal

