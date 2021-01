Une épicerie italienne spécialisée prépare son ouverture dans l’ancien café De Farine et d’Eau Fraîche

Bonne nouvelle pour les résidents du Village, le local de l’ancien café De Farine et d’Eau Fraîche a trouvé preneur.

Une épicerie italienne spécialisée ouvrira prochainement à cette adresse de la rue Atateken.

Aperitivo Village est le projet de Mathieu Ménard, déjà copropriétaire de la brasserie Le Blind Pig et du Bar MINÉRAL.

Son nouveau projet d’épicerie fine a pour but d’offrir aux résidents du Village et aux foodies montréalais un endroit où acheter du prêt-à-manger, mais aussi des produits comme des charcuteries, des pâtisseries, de bons fromages et des sauces maison, par exemple!

Ce sera un «one-stop shop» pour faire le plein d’aliments afin de concocter les meilleures recettes italiennes à la maison!

La date d’ouverture officielle n’est pas encore connue, mais la page Facebook de l’établissement annonce que c’est pour bientôt! Ne reste plus qu’à patienter!

1701, rue Atateken, Montréal

