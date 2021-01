Une nouvelle collection de linges de maison «neutres» absolument sublime (et locale)

Les tons neutres ajoutent un peu de douceur à n’importe quel décor. Voilà pourquoi la toute nouvelle collection de Maison Tess risque de vous faire de l’œil.

• À lire aussi: 10 chalets à louer pour se réfugier dans la nature à la Saint-Valentin

La compagnie québécoise qui se spécialise dans les linges de maison vient tout juste de dévoiler une sélection aux teintes naturelles qui rappelle la nature à différents niveaux.

La collection «The New Neutrals» est composée de plusieurs articles, dont des housses de couette, des draps et des jetés tous fabriqués avec des matériaux de qualité, comme le coton de mousseline, le lin coco (un mélange de lin luxueux et de coton doux) et le coton lavé.

Confort, minimalisme et douceur... Maison Tess frappe fort en offrant 4 couleurs tonales que vous pouvez agencer selon vos envies.

Les couleurs Moss, Clay, Latte et Amber se marient parfaitement bien l’une à l’autre pour créer un décor qui vous ressemble.

Les produits de Maison Tess sont conçus à Montréal et fabriqués dans une entreprise familiale au Portugal.

Les produits de la nouvelle collection sont présentement en prévente.

Magasinez ici.

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s

s

s

s