Des biscuits de fortune personnalisés à faire livrer à vos «préfs» pour la Saint-Valentin

La compagnie montréalaise Bcuit MTL offre depuis 2017 des «fortune cookie» faits à la main qui n’ont rien d’ennuyant. À la fois colorées et «cute», les créations de l’entreprise locale gagnent de plus en plus en popularité.

À l’arrivée de la Saint-Valentin, Bcuit MTL propose donc d’offrir à vos proches des biscuits de fortune que vous pouvez personnaliser vous-même à partir de 6,25$.

Vous n’avez qu’à inclure les différents messages que vous souhaitez retrouver dans vos biscuits de fortune lorsque vous passez votre commande en ligne.

À défaut de pouvoir serrer dans vos bras tous vos proches durant cette journée de l’amour, vous pouvez au moins leur envoyer des biscuits personnalisés.

Tous les détails ici.

