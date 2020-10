Un chalet avec piscine creusée à vendre pour 289 033$

Les amoureux du plein air tomberont certainement sous le charme de ce joli chalet situé à Pont-Rouge près de Québec.

La construction qui fait partie du Domaine Du Grand Portneuf est la propriété idéale pour ceux qui souhaiteraient obtenir un revenu de location.

Cette dernière possède un total de deux chambres de bonnes dimensions, une salle de bain et une salle d’eau.

Le chalet a été bâti en 2018.

À l’extérieur, on retrouve un beau coin terrasse où relaxer en plus d’une piscine creusée et chauffée.

Découvrez le décor complet de ce chalet dans la vidéo ci-haut.

La propriété est présentement à vendre par Alexandra Simard de Via Capitale.

