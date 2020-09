Sico dévoile sa couleur tendance 2021 et vous serez peut-être surpris

Alors que plusieurs s’attendaient à une teinte de terracotta ou un beige doux et envoûtant comme couleur tendance pour l’année 2021, Sico a décidé de nous surprendre!

• À lire aussi: DIY: 20 photos d’arches peinturées qui vont vous convaincre de le faire chez vous

La marque de peinture a plutôt opté pour un turquoise chaleureux appelé Paruline bleue.

courtoisie

Sico mentionne que cette couleur répond au besoin de se rapprocher de la nature. Paruline bleue se veut une source de réconfort et de détente.

La couleur s’agence parfaitement aux tons de crème clairs, aux beiges chauds et aux accents floraux.

courtoisie

Si vous êtes plus ou moins convaincu par cette couleur phare de 2021, Sico a aussi créé trois palettes qui correspondent à son thème de nature et bien-être. Vous pouvez les voir sur le site de la marque et on dit ça comme ça, mais il y a un brun terracotta et un beige qui rappelle le sable.

Il reste maintenant à voir si Paruline bleue s’invitera dans les prochaines collections d’objets décoratifs de nos boutiques préférées!

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s

s

s