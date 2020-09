Voici les 4 artisans québécois nommés aux Etsy Design Awards

Le talent québécois est à nouveau mis en lumière dans le cadre des Etsy Design Awards, et on ne peut pas être plus heureux.

Quatre artisans ont en effet réussi à se tailler une place parmi les 100 finalistes de la deuxième édition du programme de récompenses mondial qui célèbre les articles de la plus haute qualité sur Etsy.

Dans la catégorie «Vêtements», on retrouve Noemiah avec la robe Celine.

Dans la catégorie «Papeterie et accessoires de fête» se trouve Lula Flora et sa mini-piñata en forme de bouteille de champagne, ainsi que l’artiste papetier Charles-Étienne Brochu avec sa cabane pour oiseaux.

Finalement, Le Mini Atelier est nommé dans la catégorie «Enfants» avec sa trop jolie maison de poupée miniature.

D’autres artisans canadiens se sont aussi taillé une place parmi les finalistes. Il s’agit de DodoLeather, AdrianMartinus, Kyla something, Light+Paper, Omi Woods et Scandinazn.

L’experte tendances d’Etsy Dayna Isom Johnson et nulle autre que Drew Barrymore, qui adore Etsy et ses artisans, détermineront ensemble les gagnants dans chacune des catégories. Le dévoilement devrait avoir lieu au mois d’octobre.

Il y a une nouveauté cette année, et c’est un vote du public. Vous pouvez aider l’un des artisans québécois finalistes à remporter 5000$ US en ajoutant la boutique de votre artisan préféré parmi les quatre dans vos favoris. Et puis, tant qu’à faire, pourquoi ne pas les ajouter tous les quatre dans vos favoris pour leur donner le plus de chances possible de remporter la somme d’argent? Vous avez jusqu’au 7 octobre pour voter!

