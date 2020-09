Le duplex juste à côté de la boutique V de V dans le Mile-End est à vendre pour 1 590 000$

Si vous cherchez un duplex qui pourrait être rentable et qui est idéalement situé, ne cherchez plus! Cet immeuble rare et localisé dans le Mile-End est présentement à vendre pour 1 590 000$ (plus taxes).

• À lire aussi: 25 bonnes raisons de redécouvrir le Mile-End durant l’automne

Engel & Volkers

La propriété est composée d'un local commercial au rez-de-chaussée et d’une vaste unité d'habitation résidentielle sur 2 niveaux.

Le duplex construit en 1910 possède un total de 4 chambres et de 2 salles de bain et abrite le salon de coiffeurs DRU qui est établi dans le quartier depuis 20 ans.

Sa façade de pierres a été complètement refaite en 2019.

Engel & Volkers

Au deuxième étage, on retrouve un hall d'entrée, un salon double qui donne une belle vue sur le parc Lahaie qui se trouve juste en face, une pièce qui pourrait servir de bureau ainsi qu’une chambre à coucher.

Engel & Volkers

Engel & Volkers

La cuisine est lumineuse et possède des armoires de pins et un mur de briques.

Engel & Volkers

On retrouve également une salle de bain et une salle de lavage sur le même étage.

Engel & Volkers

Au troisième étage, on retrouve deux très grandes chambres ainsi qu’une salle de bain avec une baignoire sur pied et une large douche.

Engel & Volkers

Engel & Volkers

Engel & Volkers

Engel & Volkers

La chambre principale s'ouvre sur un solarium et un balcon avec une vue panoramique.

Engel & Volkers

Engel & Volkers

Le duplex possède un énorme potentiel!

Engel & Volkers

Les prochains acheteurs pourront même refaire leur déco complète dans la jolie Boutique V de V qui se trouve juste à côté du duplex.

Découvrez le décor complet du duplex dans la vidéo ci-haut!

Cette propriété est à vendre par Marie Champagne de Engel & Volkers.

Voici d’autres propriétés présentement à vendre :

s

s

s

s

s

s