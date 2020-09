Le studio de tatouages Minuit Dix fermera définitivement cet automne

C’est une bien triste nouvelle qui vient d’être annoncée sur le compte Instagram du salon de Tatouage Minuit Dix. L’établissement fermera officiellement ses portes le 14 novembre prochain.

«Ne soyez pas triste, ça a été une décision difficile car ce studio est mon bébé, mais je suis heureuse avec cette décision. Nous devions déménager cet hiver, et avec la pandémie j’ai décidé de ne pas prendre le risque d’un déménagement coûteux. Mais surtout, gérer un studio prends énormément de temps, d’énergie et d'engagement que je ne me sens plus capable de fournir. Cette charge mentale m’empêche d’être créative. Je veux me recentrer et progresser artistiquement!» explique la tatoueuse et propriétaire du salon, Muriel de Mai sur ses réseaux sociaux.



Le salon de tatouages situé dans le Mile-End était reconnu pour être un «safe space» pour les femmes et les personnes trasngenres.

«J’ai ouvert ce studio parce que j’avais besoin d’un nouveau défit mais aussi parce que je trouvais qu’il manquait des espaces de ce genre à Montréal. Maintenant, les artistes se regroupent et créent des espaces inclusifs où le respect des client.e.s est central, les voix s’élèvent contre le sexisme ambiant dans cette industrie et ça me rend optimiste pour la suite 💛» raconte Muriel de Mai.

Les artistes de Minuit Dix continueront de tatouer dans d’autres studios de Montréal et des environs.

Ceux qui voudraient se faire tatouer une dernière fois chez Minuit Dix pourront le faire en prenant une réservation rapidement et ce, avant le mois de novembre.

