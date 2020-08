Ce restaurant d’Outremont apprécié de tous annonce sa fermeture définitive

Triste nouvelle pour le restaurant Les Fillettes dans Outremont.

L’établissement qui était ouvert depuis 5 ans sur l’avenue Van Horne a annoncé sa fermeture définitive. La dernière journée d’opérations sera le 30 aout 2020.

Les propriétaires confirment dans leur message publié sur les réseaux sociaux du restaurant que la raison première de la fermeture est en lien avec la pandémie de la COVID-19.

«Vu la situation exceptionnelle qui nous touche tous, nous n’avons plus la force physique, émotive et financière pour continuer les opérations de ce qui a longtemps été notre seconde maison... Nous aurions préféré pouvoir continuer cette aventure plus longtemps en votre compagnie, mais force est de constater que nous ne traverserons pas cette crise.» peut-on lire sur Facebook et Instagram.

La fermeture de Les Fillettes est une grande perte pour le quartier et l’industrie de la restauration montréalaise. L’endroit était entre autres apprécié pour ses délicieux brunchs, sa carte de vins nature et sa magnifique terrasse.

Vous avez quelques jours encore pour manger un dernier repas à cet endroit.

1226 avenue Van Horne

