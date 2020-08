11 terrasses incontournables de Montréal à visiter d’ici la fin de l’été

Il ne reste que quelques semaines pour profiter de ce que Montréal a de mieux à offrir l’été: les terrasses.

• À lire aussi: 5 nouvelles terrasses où manger et boire un verre dans le grand Montréal

• À lire aussi: 6 terrasses à Montréal qui acceptent les chiens

Il y en a plusieurs qui valent la peine, mais celles qui se trouvent sur le toit d’un édifice, qui ont un petit je-ne-sais-quoi ou encore qui sont cachées à l’arrière de l’établissement sont celles que l’on aime le plus!

Voici donc 11 terrasses montréalaises incontournables à visiter d’ici la fin de l’été:

Cet établissement du Mile-Ex est hyperpopulaire depuis son ouverture à l’été 2019. Bien que l’intérieur soit magnifique, la terrasse sur le toit de la Taverne Atlantic est idéale pour les soirs d’été arrosés entre amis. Vous aurez un peu l’impression de vous retrouver sur le toit d’un restaurant sympathique de New York.

6512, avenue du Parc, Montréal

2. Terrasse Bières & Poutines

Cet été, plusieurs terrasses éphémères ont fait leur apparition sur le territoire montréalais. C’est le cas de la Terrasse Bières & Poutines, une salle à manger en plein air issue de la collaboration du restaurant La Banquise et du Pub Pit Caribou. La terrasse est située au coin de Rachel Est et de la rue du Parc-La Fontaine et sera ouverte jusqu’à la fin septembre.

• À lire aussi: Une grande terrasse éphémère «Bières & Poutine» s’installe sur le Plateau

Au coin de Rachel Est et de l’avenue du Parc-La Fontaine

Ce restaurant gastronomique du Sud-Ouest vous accueille sur sa magnifique terrasse cachée dans un parc. C’est un magnifique endroit pour un tête-à-tête en amoureux passé à manger de la bonne bouffe et à boire de l’excellent vin.

551, rue Saint-Martin, Montréal

Le Marché des Éclusiers s’est démarqué, tout au long de l’été, en devenant le «spot» des 5 à 7 distancés avec les amis. Il serait donc fou de ne pas aller faire un tour au moins une fois dans durant la belle saison!

400, rue de la Commune Ouest, Montréal

Ce bar à vin du Mile-Ex vous accueille sur sa terrasse colorée pour un bon verre de Spritz (ou plus!) entre amis. Les chiens sont également admis en laisse sur la terrasse. Profitez de votre visite pour goûter aux nouveaux plats à partager sur le menu!

6703, avenue du Parc, Montréal

Le restaurant haïtien Agrikol a probablement l’une des plus jolies terrasses en ville, avec ses tables à pique-nique jaunes, son plancher en damier et son arbre mature duquel pendent des lanternes. Si vous n’avez jamais mis les pieds sur cette terrasse pour manger ou pour un cocktail, vous devez le faire d’ici la fin de l’été.

1844, rue Atateken, Montréal

La terrasse du restaurant Elena est accessible par la ruelle à l’arrière. C’est là que vous trouverez le comptoir Club Social P.S où vous pouvez passer votre commande pour emporter. Vous pourrez déguster votre festin sur la magnifique terrasse!

5090, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Vous n’aurez pas l’impression de vous trouver sur la rue McGill une fois attablé sur la terrasse du Boris Bistro. L’endroit est entouré de verdure, ce qui offre beaucoup d’intimité.

465, rue McGill, Montréal

Le Alexandraplatz nous a fait la merveilleuse surprise de rouvrir ses portes pour l’été, alors que l’aventure avait pris fin de façon officielle à l’été 2019. Il est donc impossible de «cracher» sur cette occasion de profiter de cet établissement montréalais unique au moins une toute dernière fois dans sa vie!

6731, avenue de l'Esplanade, Montréal

Les deux établissements voisins du boulevard Saint-Laurent exploitent la Terrasse Stella Artois qui est en fait une œuvre de 46 mètres de long peinte au sol par l’artiste Francorama. Vous pouvez donc aller vous réunir avec des amis pour une bière et quelques bouchées aux restaurants Suwu ou El Furniture Warehouse sur l’œuvre hypercolorée de l’artiste!

Sur le boulevard Saint-Laurent, au sud de la rue Prince-Arthur

Le réputé restaurant s’est réinventé en temps de pandémie en aménageant une magnifique et gigantesque terrasse dans le stationnement couvert derrière l’établissement. Si vous avez envie de vous gâtez, c’est l'endroit où réserver!

4095, rue Molson, Montréal

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s " /> " />

s " /> " />

s " /> " />