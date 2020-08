Le FME aura finalement lieu cet été et les billets sont en vente aujourd’hui

Alors que la grande majorité des festivals ont été annulés cet été en raison de la pandémie de COVID-19, l’un d’eux aura finalement lieu et il s’agit du Festival de musique émergente (FME)!

Les organisateurs de ce populaire événement culturel qui réunit habituellement des milliers de festivaliers à Rouyn-Noranda durant le week-end de la fête du Travail avaient annoncé en juin dernier que la 18e édition aurait bel et bien lieu, mais que la formule et la programmation devaient être revues afin de respecter les directives gouvernementales en matière de santé publique.

Le gouvernement permettant maintenant que l'on circule entre les régions et que l'on tienne des festivals, le FME a pu développer son plan pour son édition 2020 et en a dévoilé les détails le 12 août.

Le 18e FME aura donc encore lieu pendant le week-end de la fête du Travail, c’est-à-dire du 3 au 5 septembre 2020. Ce sera une édition à petite échelle où une vingtaine de spectacles à auditoire réduit seront présentés dans différents endroits de la ville, par exemple à la presqu’île du lac Osisko, au Centre plein air du lac Flavrian et au Club de golf Noranda.

Les Louanges, We Are Wolves, Clay and Friends, Rosie Valland, Aliocha, Eman, Brown Family et plusieurs autres artistes tout aussi talentueux figurent dans la programmation.

Les festivaliers ne pourront pas, pour l'édition de cette année, se procurer un passeport donnant accès à plusieurs spectacles. Dans le but de respecter les règles sanitaires, des billets à l’unité, à prix modique, seront mis en vente pour chaque concert de la programmation. Le nombre de billets est limité à quatre par transaction, mais l'on peut faire autant de transactions qu'on le souhaite, tant qu’il reste de la place! Sachez aussi que vous devez vous assurer de réserver votre place en ligne par la billetterie, même si le concert que vous souhaitez voir est gratuit.

La billetterie en ligne ouvre aujourd’hui le 13 août, à 11h30. Les places étant très limitées pour chaque spectacle, il faudra faire très vite!

