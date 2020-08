Un «hôtel» éphémère et nomade pour dormir en pleine nature

Avis aux amateurs de «glamping» et de grand air: un hôtel éphémère et nomade se promène actuellement à travers la province. Il s’agit de l’hôtel UNIQ.

En gros, le concept est le suivant: UNIQ est un petit village d’une dizaine de tentes de prêt-à-camper qui sera dressé dans différents endroits du Québec, près de l’eau ou dans un beau site naturel.

De forme circulaire, chaque tente (ou «unité nomade insolite québécoise») est équipée d’un grand lit et de quelques meubles, et située non loin d’une tente commune où il est possible de relaxer et de faire la cuisine. Des installations sanitaires sont aussi sur place.

Le village UNIQ a commencé sa tournée à la fin juillet et la terminera durant la fin de semaine de l’Action de grâce. Il est actuellement dans le parc régional des Grandes-Rivières, au Lac-Saint-Jean. Il se déplacera ensuite dans Lanaudière, au bord du lac Taureau. Puis, ce sera au tour des Jardins de Métis de l’accueillir à l’entrée de la Gaspésie et de la baie de Beauport, dans la ville de Québec.

Les prix démarrent à 130 $ par nuit et, oui, selon le site web, il reste quelques petites disponibilités!

Pour connaître les dates et les destinations, c’est par ici.

