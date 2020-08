Un festival de poutines avec service au volant aura lieu ce week-end

Avis aux passionnés de poutines, le Grand Poutinefest est de retour à Mirabel ce week-end et propose une formule très «COVID-friendly».

En effet, afin d’assurer la sécurité maximale à ses festivaliers, le Grand Poutinefest propose cette année un «service au volant».

Les festivaliers pourront donc parcourir la rue Chambord à bord de leur bolide et s’arrêter dans les 5 food trucks participants afin de savourer l’une des 12 variétés de poutines disponibles. En plus de se bourrer la face, les festivaliers auront droit à de l’animation radiophonique et à des prestations de cirque en direct.

Le festival aura lieu sur la rue Chambord, à Mirabel. Cette dernière sera exceptionnellement à sens unique durant toutes les festivités.

6 -7-8 août de 11h à 21h

Tous les détails ici.

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s " /> " />

s " /> " />

s " /> " />

s " /> " />