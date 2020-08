De nouvelles tentes chics à louer en amoureux à Sutton

Les tentes de «glamping» de Huttopia Sutton sont désormais bien connues, tout comme son petit resto servant des pizzas sur feu de bois. Mais cet été, le site des Cantons-de-l’Est inaugure cinq nouvelles unités: les tentes Trappeur Duo Nature.

Conçus pour une ou deux personnes, ces habitations se trouvent dans le secteur le plus intime et isolé du site (notre préféré!), près d’un petit ruisseau où on peut se baigner.

Sans électricité, elles sont dotées d’un lit «King», d’un BBQ, d’un réchaud et d’équipement pour cuisiner, ainsi que d’une toilette sèche et d’un lavabo avec réservoir à eau. Sur la galerie: un «salon» extérieur où lire, flâner, prendre un verre ou siroter son café.

Ce nouveau modèle de prêt-à-camper s’ajoute aux 80 tentes de glamping et aux 40 chalets déjà présents sur le site, qui se situe dans la montagne à quelques minutes de voitures du centre-ville de Sutton.

À noter que les couples les plus «campeurs dans l’âme» aimeront aussi les tentes Bonaventure, plus minimalistes que les nouvelles Trappeur Duo Nature, mais idéales pour un tête-à-tête au milieu des fougères, des érables et des grands bouleaux jaunes.

Prix (Trappeur Duo Nature): entre 109 $ et 190$ par nuit

Autres prix et infos: canada-usa.huttopia.com

