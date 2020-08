6 restos et bars ou boire du vin à moitié prix à Montréal et les environs

Un bon vin à rabais, ça ne se refuse pas!

Plusieurs restaurants choisissent d’offrir leur carte de vin à moitié prix durant les jours habituellement moins achalandés afin d’attirer la clientèle. On serait donc un peu fou de ne pas en profiter, non?

Voici donc 6 restaurants et bars à vin où boire du vin à moitié prix à Montréal et les alentours!

Dans ce restaurant bien installé à Candiac depuis 8 ans déjà, c’est deux soirs plutôt qu’un que les bouteilles sont à moitié prix. Ceux qui veulent un bon deal doivent aller à La Réserve le lundi ou le mardi. Même le champagne est à 50%!

1, boulevard de Sardaigne, Suite 101, Candiac

Le restaurant LOV qui a quatre succursales au Québec a lancé le 5 août dernier l’événement hebdomadaire «Mercredi complètement vin». Tous les mercredis, vous pouvez donc commander des bouteilles de vins bio rouge et blanc et profiter de 50% de rabais. La promotion commence à 17h et est valide jusqu’à la fermeture.

Plusieurs adresses

Ce «speakeasy» du Vieux-Montréal offre 50% de rabais sur sa collection de vins d'importations privées tous les mercredis du mois d’août. Vous devez réserver votre place en ligne ou par téléphone (514-903-7710).

120, rue McGill, Montréal

Les dimanches ne sont jamais les soirées les plus achalandés dans les restaurants. C’est pourquoi le Joséphine Bistro veut vous faire profiter de sa carte de vins à moitié prix tous les dimanches pour terminer le week-end en beauté!

400, rue Saint-Denis, Montréal

C’est également le dimanche soir que vous pouvez profiter de la promotion des bouteilles de vin à 50% au populaire bar à vin le Pullman. Laissez-vous conseiller par les employés qualifiés de l’endroit et commandez aussi quelques délicieux petits plats à partager.

3424, avenue du Parc, Montréal

Les gens de la Rive-Sud voudront peut-être se rendre au Resto Catch le dimanche, non seulement pour manger de bons fruits de mer, mais aussi pour profiter de la promo sur les bouteilles de vin à 50%. Le bar à huîtres de l’endroit vaut également le détour!

1467, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville

