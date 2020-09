Villeray a un nouveau café de quartier parfait pour une «coffee date»

Le tout dernier café de troisième vague à avoir ouvert ses portes à Montréal s’appelle Saison des pluies.

• À lire aussi: 8 restaurants de Montréal qui ont ouvert récemment et à encourager

Situé dans Villeray, ce café de quartier accueille depuis peu les curieux qui avaient bien hâte d’aller siroter leur première boisson dans cet endroit au décor épuré, mais tellement chaleureux en même temps.

Le mobilier et le design à couper le souffle de l’endroit sont une création du studio montréalais Alphabet.

Saison des pluies va fort probablement devenir un endroit de prédilection pour ceux qui aiment faire des «coffee dates». En plus d’être magnifique et de servir du bon café torréfié à 94o Celsius, l’établissement tient un petit menu bouffe. Sandwichs, salades, soupes de saison et viennoiseries, voilà ce que vous pouvez vous mettre sous la dent chez Saison des pluies.

Le café est situé au coin de Guizot Est et d'Henri-Julien. Il est ouvert les jours de semaine entre 7h et 16h et le samedi de 8h à 16h.

305, rue Guizot Est, Montréal

*Merci à Sarah Babineau pour la belle découverte!

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s

s

s

s