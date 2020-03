COVID-19: Quoi faire pour aider les entreprises locales pendant la crise

La pandémie de la COVID-19 n’est pas seulement dangereuse pour la santé, mais aussi pour l’économie.

Sans être alarmiste, les prochaines semaines seront probablement plus difficiles qu’à l’habitude pour les petites entreprises locales qui vivent déjà au jour le jour.

C’est donc important de prendre conscience de ces difficultés et de faire son possible pour aider les entrepreneurs montréalais et québécois.

Voici donc quelques gestes que vous pouvez poser pour aider les entreprises locales pendant la crise de la COVID-19.

1. Achetez des chèques-cadeaux

Vous n’avez peut-être pas envie de sortir manger au restaurant pendant la pandémie ou d'aller faire une razzia de vêtements dans votre boutique préférée. Si c’est le cas, pourquoi ne pas aller acheter des chèques-cadeaux dans vos commerces indépendants préférés? De cette façon, l’entreprise fait une entrée d’argent le jour même et, de votre côté, vous pourrez profiter de ce chèque-cadeau lorsque vous serez prêts.

2. Achetez des livres québécois

Si vous prévoyez passer beaucoup de temps à la maison pour votre paix d’esprit, aller vous chercher quelques livres d’auteurs québécois. Idéalement, achetez-les dans la librairie indépendante la plus près de chez vous.

3. Se gâter avec un article déco fabriqué au Québec

Tant que vous ne présentez aucun symptôme de la COVID-19, personne ne vous oblige à rester en quarantaine. Pourquoi alors ne pas aller vous acheter une nouvelle affiche d’un artiste montréalais pour égayer vos murs? En plus d’encourager un artiste local, vous allez avoir l’impression de changer un peu votre décor et ça, ça fait toujours du bien au moral.

4. Magasinez local, en ligne!

Si vous avez peur de sortir, vous pouvez toujours commander en ligne! Par exemple, Simons a une magnifique section Fabrique 1840 qui regroupe tout plein d’articles d’artisans canadiens, dont plusieurs artisans québécois.

5. Faire du télétravail, dans un café!

Si votre employeur vous a demandé de prioriser le télétravail, rien ne vous empêche d’aller travailler quelques heures dans un petit café indépendant près de chez vous.

6. S’offrir une journée cocooning avec des produits québécois

Pour relaxer et se changer les idées de la pandémie, pourquoi ne pas se faire une journée cocooning? Dans ce cas, aller faire un tour dans une boutique comme BKIND pour faire le plein de produits pour le corps et le bain.

7. Achetez en vrac dans une épicerie indépendante

Au lieu d’aller acheter vos réserves de pâtes, de noix ou de produits nettoyants dans une épicerie grande surface, pourquoi ne pas aller dans une épicerie en vrac faire le plein?

N’oubliez pas de vous laver les mains fréquemment et respectez les règles d’hygiène lorsque vous fréquentez des établissements.

