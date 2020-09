La gang de Sushi Momo et Casa Kaizen ouvre un comptoir de tortas mexicaines véganes

L’équipe du populaire restaurant Sushi Momo a sans aucun doute le vent dans les voiles actuellement.

Après avoir ouvert Casa Kaizen, un bar à tapas véganes qui mélange les spécialités mexicaines et asiatiques, au mois d’août, voilà qu’un autre projet est déjà en branle et devrait ouvrir ses portes bientôt.

Ce nouveau projet est un comptoir à tortas mexicaines véganes qui s’appelle Nopalito.

Pour ceux qui ne connaissent pas la torta, c’est un sandwich fait avec un pain moelleux rempli de haricots frits, d'avocats et, généralement, de viande et de fromage. Chez Nopalito toutefois, les tortas seront entièrement faites à base de plantes.

On retrouve habituellement ce sandwich dans les rues et les marchés du Mexique. À Montréal, vous pourrez le déguster à ce nouveau comptoir qui ouvrira sous peu sur le Plateau. On ignore encore à ce jour l’adresse exacte et la date d’ouverture officielle de Nopalito.

