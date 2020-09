Snatch: un bar à tacos braisés français s’installe sur le Plateau

Les Français expatriés à Montréal qui s’ennuient des tacos français seront bien heureux d’apprendre qu’un établissement se spécialisant dans ce plat typique s’installe sur le Plateau!

Le bar à tacos braisés Snatch prend place dans l’ancien local du Lili Co, au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue Villeneuve Est.

Le nom de l’établissement, qui est, disons-le, discutable, ferait référence au film Snatch: Tu braques ou tu raques, ont indiqué les propriétaires sur la page Instagram du restaurant. Or, «snatch» est aussi un terme employé en anglais et en français pour désigner le vagin, tout comme l’émoji du taco. Il est donc difficile de croire qu’il n’y ait pas de jeu de mots vulgaire derrière le nom de cet établissement.

Ceux et celles qui ne sont pas dérangés par le nom de l’établissement peuvent y commander neuf différentes sortes de tacos braisés en trois formats différents. Les prix ne dépassent pas 10,99$ et il est même possible d’ajouter quelques extras ou de faire gratiner vos tacos moyennant un petit surplus d’argent.

Le menu comprend également quatre burgers maison, trois poutines, des desserts, des milkshakes et la possibilité de composer sa propre salade pour 7$.

Pour l’instant, COVID-19 oblige, le restaurant n'ouvre que pour prendre des commandes à emporter; les clients sont servis à la fenêtre qui donne sur le trottoir du boulevard Saint-Laurent. Il est aussi possible de commander avec Uber Eats entre 17h et 20h tous les soirs.

4675, boulevard Saint-Laurent, Montréal

