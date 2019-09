5 vergers «pas plates» où faire la cueillette de pommes cet automne

Ça y est! La saison des lainages et des lattés est enfin de retour et c’est le moment parfait pour s’offrir une virée dans un verger pour faire la cueillette de pommes.

Que vous ayez envie de voir des animaux de la ferme ou simplement prendre quelques clichés pour votre compte Instagram, il existe de nombreux vergers où faire la cueillette sans que ce soit plate.

Parce qu'on le sait qu'après 1 heure dans les champs vous risquez d'en avoir assez... Voici 5 vergers «pas plates» où faire la cueillette cet automne!

1. Verger Lafrance

Pas de doute, le Verger Lafrance est LE spot où aller faire de la cueillette et avoir du gros fun! En plus de sa mini-ferme et de ses champs à perte de vue, le Verger Lafrance fabrique aussi toutes sortes de spiritueux à base de pommes. Vous pourrez donc terminer votre journée de cueillette avec un verre de mousseux, de gin ou encore un peu de cidre de glace.

1473 chemin principal, Saint-Joseph-du-Lac





2. Verger Labonté

Le Verger Labonté, situé à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, est un véritable «classique» de l’autocueillette de pommes. Vous pourrez y faire une traditionnelle balade en tracteur, acheter de délicieux produits faits maison, cueillir parmi plus de vingt variétés de pommes et même faire un pique-nique avec votre gang. Et pour les plus «games», sachez que le Verger Labonté a aussi un labyrinthe dans un champ de maïs!

2291 boul. Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot





3. La Magie de la Pomme

Pour les adeptes des produits bios, La Magie de la Pomme est un beau verger où faire des découvertes locales. Beurres de pomme, tartes et gelées y sont vendus en grande quantité, mais c’est surtout pour leurs fabuleux beignes maison que La Magie de la Pomme se fait connaître. C’est le verger parfait pour ceux qui ont la dent sucrée!

925 rang de la Fresnière, Saint-Eustache





4. Verger Champêtre

Si vous cherchez un verger qui déborde d’activités, direction le Verger Champêtre de Granby. En plus de pouvoir y faire l’autocueillette de pommes, poires, prunes, courges, cerises et de l’ail, les visiteurs de l’établissement pourront aussi prendre une marche de 20 minutes en compagnie d’alpagas et de mini-chevaux. Pas de panique! Les animaux sont bien traités et les marches n’ont lieu que si ces derniers en ont envie.

2300 rue Cowie, Granby





5. La ferme Quinn

Spectacle de musique, balade en tracteur, autocueillette de plus de 10 variétés de pommes différentes... Impossible de s’ennuyer lors d’une visite à la ferme Quinn! Durant l’automne, l’établissement lance même un «Festival de l’automne» et propose de nouvelles activités tous les jours.

2495 boul. Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot