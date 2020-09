Une jolie maison en bardeaux de cèdre à vendre pour 299 900$ à Magog

Cette charmante propriété est certainement le coin de paradis idéal pour des télétravailleurs qui rêvent de se rapprocher de la nature.

Située à Magog, cette maison de deux chambres et d'une salle de bain est entourée de nombreux arbres matures, ce qui rend son terrain très privé.

La maison a été construite en 2013.

À l’intérieur, vous trouverez des matériaux bruts et nobles. Les planchers de béton et le plafond en bois s'agencent à merveille afin de créer un décor unique à la fois industriel et chaleureux.

À l’extérieur, vous trouverez une charmante terrasse aménagée pour profiter des beaux jours d’été dans le plus grand des conforts.

La propriété est actuellement à vendre par Cristal Grondin de Remax.

Découvrez le décor complet de cette maison dans la vidéo ci-haut!

Tous les détails de cette propriété ici.

