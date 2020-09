Cette murale s’illumine la nuit et c’est magnifique

Le Festival MURAL n’a pas fini de nous étonner. Après avoir dévoilé une œuvre en l’honneur des travailleurs du domaine de la santé, voilà que le festival lance une murale «illuminée» à couper le souffle.

Jusqu’au 18 octobre prochain, la murale peinte par le duo d’artistes derrière le projet @PichiAvo sera animée dès la tombée du jour lors de soirées surprises.

Des lumières et effets laser y sont projetés afin de créer un spectacle tout simplement envoûtant.

L’œuvre de PichiAvo a été peinte en 2019 dans le cadre du Festival MURAL. On y voit, à droite, la déesse de la fertilité et de la chasse, et, à gauche, une autre femme, qui représente le pouvoir de la nature et qui encourage la déesse à s’accomplir.

La murale se trouve sur le boulevard Saint-Laurent, dans un stationnement.

