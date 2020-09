Le restaurant controversé Pho King Bon s’excuse pour ses jeux de mots déplacés

Le nouveau restaurant vietnamien Pho King Bon est au cœur de la controverse depuis l’annonce de son ouverture officielle qui a eu lieu de 29 août dernier.

C’est que le nom de l’entreprise ainsi que ceux donnés à certains éléments du menu sont des jeux de mots à caractère sexuel et/ou font référence à la culture et à l’histoire vietnamienne.

Parmi les jeux de mots soulevés comme problématiques, il y a le shooter «Viet Kong» qui fait référence au Việt Cộng et à la guerre du Vietnam, la prononciation suggérée du plat classique bún thịt nướng comme «bonne tite noune», les plats «Lichi Mwa Lku», «Pho Kyu», «Pho Kme» et «PhoKit».

Ces jeux de mots ont rapidement été dénoncés comme étant racistes et de très mauvais goût par la communauté vietnamienne.

Après une pétition signée par 6733 personnes pour faire changer le nom de plats et de boissons sur le menu du restaurant (pétition qui n’est plus en ligne), le restaurant a finalement décidé de s’excuser.

Guillaume Boutin, copropriétaire du Pho King Bon, a présenté ses excuses à la communauté vietnamienne sur la page Facebook de son restaurant, lundi.

Chers clients, Suite à l'ouverture de notre restaurant Pho King Bon, son nom a fait sensation ainsi que certains des... Publié par Restaurant Pho King Bon sur Lundi 7 septembre 2020

«Nous comprenons maintenant que le shooter “Viet Kong” est inapproprié. Nous nous excusons sincèrement d'avoir utilisé ce nom. Il n'apparaîtra plus dans nos nouveaux menus. Nous nous engageons dorénavant à étudier l'étymologie de nos prochains noms de façon plus approfondie pour qu'ils n'aient pas de caractère raciste», peut-on lire sur le Facebook du restaurant qui va également désormais se définir comme bistro fusion et non comme un bistro vietnamien.

Les changements au menu devraient être apportés d'ici une semaine ou deux. À suivre.

