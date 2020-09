6 poutines ultracochonnes que seuls les vrais seront «game» de manger

Un paquet de frites, du bon fromage en grains et de la sauce brune. C’est la recette du bonheur de plusieurs Québécois!

• À lire aussi: Les meilleurs casse-croûtes du Québec où s'arrêter durant votre prochain road trip

• À lire aussi: Voici les 28 cheeseburgers que vous pourrez manger durant la Semaine du Burger au Fromage

Alors qu’on peut trouver ce mélange un peu partout dans les restaurants de la province, quelques établissements ont décidé de pousser la note encore plus loin en offrant des versions «pimpées» de cette spécialité de chez nous.

Un peu de bacon par-ci, de la sauce à l’ail par-là, des formats hors du commun, voici 6 poutines que seuls les vrais seront game de manger:

1. Poutine Tousqui du Gras Dur

Une publication partagée par Aymeric (@m_rik) le 6 Juil. 2017 à 4 :34 PDT

Ceux qui souhaitent manger la Tousqui du Gras Dur doivent être bien prêts, car c'est quelque chose. Cette poutine n'a rien de traditionnel avec de la saucisse Bratwurst, du schnitzel de poulet, le tout plongé dans une sauce bavaroise et décoré de chou braisé.

Gras Dur

30, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

2. Méga poutine au Barcelos

Une publication partagée par TasteMontreal (@tastemontreal) le 10 Avril 2018 à 3 :43 PDT

Le restaurant Barcelos à Mont-Saint-Hilaire vous propose de créer votre propre mégapoutine! Elle vous coûtera 200$ et vous pouvez être 20 personnes maximum à la déguster au restaurant. Attention, il est important de réserver pour que le restaurant ait le temps de produire votre mégapoutine!

Barcelos

342, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire



3. Poutine Philly Steak du Poutineville

Et si vous mélangiez deux de vos mets préférés pour en faire un seul? C’est exactement ce qu’a fait la chaîne de restaurants Poutineville en ajoutant du steak «Philly», des oignons et du fromage à nachos dans sa poutine classique. C’est clairement aussi cochon que ça en a l’air. Poutineville propose aussi, sur son menu, la poutine «crise cardiaque», qui est en fait une énorme poutine de plus de 15 livres, ce qui en fait la plus grosse poutine en ville.

Poutineville

Plusieurs adresses

4. Poutine Scooby de La Banquise

Une publication partagée par Tipatat Chennavasin (@tipatat) le 15 Juil. 2018 à 12 :17 PDT

La Banquise, c’est l'endroit par excellence où les touristes vont pour goûter à la poutine pour la première fois de leur vie. Bien qu’il y ait des versions assez traditionnelles, il y en a aussi quelques-unes qui sortent vraiment de l’ordinaire. L’une d’entre elles, la Scooby, est composée de steak haché, de bacon, de cornichons frits, d'oignons et de sauce à l’ail. Attachez votre tuque!

La Banquise

994, rue Rachel Est, Montréal

• À lire aussi: Une grande terrasse éphémère «Bières & Poutine» s’installe sur le Plateau

5. Mac Attack du Dirty Dogs

Une publication partagée par Dirty Dogs® (@eatdirtydogs) le 2 Mars 2018 à 1 :42 PST

Si vous trippez sur le mac & cheese, vous serez vraiment emballé par la poutine Mac Attack que sert le Dirty Dogs. Vous pourrez mélanger vos frites avec un succulent mac & cheese aux quatre fromages et décoré d’échalotes et de bacon croustillant. Miam!

Dirty Dogs

3685, boulevard Saint-Laurent, Montréal

2010, rue Crescent, Montréal



6. Poutine cochonne du Frite Alors!

Son nom le dit, la poutine cochonne du Frite Alors! est cochonne et pas à peu près. Pour la manger, vous devez aimer (et bien digérer) les lardons et les oignons, car ce n'est pas ça qui manque dans cette poutine!

Frite Alors!

Plusieurs adresses

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s " /> " />

s " /> " />

s " /> " />