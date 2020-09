Une maison d’architecte en plein cœur du Village gai à vendre pour 899 000$

Les maisons unifamiliales ne sont pas nombreuses dans le Village gai à Montréal. Le quartier est plutôt composé de condos et de lofts.

Cette maison centenaire récemment rénovée par la firme d’architecture MU est donc une rareté sur le marché.

Au rez-de-chaussée, on retrouve la cuisine et le salon à aire ouverte. Cet espace profite de planchers chauffants en chêne blanc. On y trouve aussi une salle d’eau.

Le magnifique escalier en acier mène aux deux chambres, à un espace bureau pratique et à une salle de bain.

La chambre située à l’arrière a droit à un joli balcon où il est possible de siroter un café le matin.

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir à quoi ressemble l'intérieur de la maison entièrement rénovée par MU en 2017!

La maison a aussi une terrasse intime et entourée de verdure pour profiter des belles journées d’été.

Cette propriété aux finitions haut de gamme est à vendre pour 899 000$ par Olivier Germain et Frédéric Mainville du Groupe Sutton.

Voici d'autres maisons à vendre actuellement:

