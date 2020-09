Un populaire restaurant de Saint-Hyacinthe annonce sa fermeture après 56 ans

C’est une bien triste nouvelle pour ceux qui avaient l’habitude d’aller manger du poulet rôti au restaurant Ti-Père BBQ.

Après 56 ans d’opérations sur le boulevard Laframboise à Saint-Hyacinthe, les propriétaires du restaurant ont annoncé sur Facebook que sa fermeture officielle aurait lieu au plus tard le 15 novembre prochain.

En quelques jours seulement, la publication Facebook a récolté plus de 600 partages et près de 400 commentaires de clients et anciens employés attristés par la nouvelle.

Cher(ère)s client(e)s, c’est avec beaucoup d’émotions que nous vous annonçons notre fermeture prochaine. Nous espérons... Publié par Restaurant Ti-Père BBQ sur Samedi 19 septembre 2020

Plusieurs d’entre eux mentionnent qu’ils vont assurément s’ennuyer de la fameuse sauce forte qui accompagnait le poulet.

Les propriétaires du restaurant n'ont pas indiqué sur Facebook les raisons exactes de la fermeture, mais il semblerait que le bâtiment ait été acheté.

Depuis l’annonce faite le 19 septembre dernier, le restaurant est bondé de clients qui veulent s’assurer de profiter des bons plats réconfortants de Ti-Père BBQ avant la fermeture.

